Classifica: 5 hotel più cari vicino a Central Park a New York

RR | New York | 5 ottobre 2022



Central Park è uno dei luoghi più visitati di Manhattan, motivo per cui i turisti preferiscono stare vicino ad esso. Inoltre, questa posizione consente un facile accesso ai negozi di lusso, ai musei e ai divertimenti che la città ha da offrire. REPORTUR.usclassifica i cinque hotel più costosi situati vicino al parco.

L’orso, The Taj Hotel, New York

Inaugurato nel 1930, il Pierre è considerato un monumento per eccellenza del suo stile originale. Si trova a Midtown e nell’Upper East Side, proprio di fronte a Central Park. I servizi De Pierre includono accappatoi e pantofole, prodotti da bagno di lusso Etro, Wi-Fi ad alta velocità (fino a cinque dispositivi), chiamate urbane e urbane illimitate, Smart TV con HOTstream, studio Bose Wave con Bluetooth e servizi dog-friendly ( animali domestici che pesano fino a 15 libbre), tra gli altri. I loro prezzi partono da $ 1.570 in una camera deluxe a $ 9.231 in una grand suite.

Hotel Whitby

Un hotel situato nell’Upper Midtown, una delle zone più sviluppate di Manhattan, vicino a Central Park, al Museum of Modern Art, al Rockefeller Center e alla Cattedrale di San Patrizio, oltre ai più famosi negozi di lusso. L’hotel offre camere progettate individualmente con finestre dal pavimento al soffitto. Alcune dispongono di terrazza privata e vista su Manhattan. Le tariffe notturne vanno da $ 1.400 a $ 4.200 per questo autunno.

La penisola di New York

Questo hotel si trova vicino alla Fifth Avenue nel centro di Manhattan, a Central Park e al Rockefeller Center. La penisola di New York ha ricevuto alcuni premi come Forbes Five Star e AAA Five Diamond Awards. Le loro tariffe variano da $ 1.400 a $ 5.800 a notte per l’autunno a seconda della camera.

La piazza

L’iconico hotel di lusso di New York a Central Park South è stato inaugurato nel 1907. Il Plaza Hotel ospita leader mondiali, VIP, capitani del settore, leggende di Broadway e reali di Hollywood. Offre 282 camere esclusive, tra cui 102 suite di lusso e la nuova collezione Legacy Suite. Lusso e comfort impareggiabili sono completati da un servizio attento e attento in tutte le aree dell’hotel. Le loro tariffe vanno da $ 1.800 a $ 4.950 a notte in una camera deluxe, in autunno.

mandarino orientale

Il Mandarin Oriental, New York offre camere e suite eleganti, tutte con vista su Manhattan, Central Park e un’ospitalità a cinque stelle. Si trova presso il Deutsche Bank Center a Columbus Circle. Vicino a ristoranti, negozi e divertimenti di livello mondiale, tra cui il Broadway Theatre District, il Lincoln Center, Central Park e il Jazz at Lincoln Center. I prezzi vanno da $ 1.350 a $ 6.900 a notte in autunno per le camere più lussuose. (classifica – cinque hotel più costosi ed eleganti di Brooklyn).