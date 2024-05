Classifica Apple in Uruguay: i 10 podcast più ascoltati

Questi sono i 10 titoli che tutti gli utenti cercano su Apple. (informazione)

Anche se ci sono molti dibattiti sull’origine dei podcast e su quale sia stato il primo nella storia, su questo non ci sono dubbi L’emergere di piattaforme di streaming come Apple nel nuovo millennio ha aumentato la popolarità di questo formato.

Come dice la parola “Podcast”è un prodotto audio che descrive una serie di episodi disponibili per l’ascolto ogni volta che l’utente lo desidera. La parola è nata ufficialmente nel 2004Quando iPod e streaming si univano.

Che si tratti di salute, sport, politica, cultura o intrattenimento, anche questo formato ha ritrovato la sua popolarità tra il pubblico uruguaiano, anche se i generi non godono della stessa accettazione.

1. Tutta la Parola, con Gabriel Rolón

Gabriel Rolón arriva su Infobae Podcast con dodici episodi imperdibili

2. Neurone finanziario: finanza personale e investimenti

Parliamo di soldi, parliamo di investimenti ma dal punto di vista della finanza personale, con al centro le persone, non i soldi. Un podcast che cerca di aiutarti a smettere di soffrire di stress finanziario.

3. Vendetta per il passato

Tutti i programmi di “La vendetta sarà terribile” di Alejandro Dolina in formato MP3.

4. Psicologia nuda | psi

Naked Psychology nasce dall’idea di portare la psicologia a tutte le persone interessate al settore e, soprattutto, dalla passione per tutti i temi legati alla salute mentale Puntata per puntata, Marina Mammoletti, psicologa clinica, rifletterà su questi temi occupare le persone in questi tempi, per farne luce e camminare con voi verso il bene.www.psimammoliti.com| Podcast di psi.mammoliti |

5. La vendetta sarà terribile (ufficiale)

Se ti addormentavi ascoltando La Venganza Sera Terrible alla radio, ora puoi anche addormentarti ascoltandolo in qualsiasi momento in formato podcast, e puoi trovare episodi ecc. su lavenganzaseraterrible.com.

6. Curiosità storiche del National Geographic

Roma, Egitto, Grecia… Scopri alcuni dei momenti più interessanti della storia attraverso i nostri divertenti podcast in cui raccontiamo alcuni interessanti episodi storici.

7. La storia nei podcast

Un podcast dedicato alla diffusione di eventi e processi chiave nella storia dell’umanità, adatto a tutto il pubblico. Insegnato dal professore di storia e studente laureato Lukas S. Entrambi. Da Cordoba, Argentina, al mondo intero.

8. In prospettiva

Giornalismo professionale e indipendente, condotto da Emiliano Cotello e Romina Andreoli. En Perspectiva è un programma di giornalismo con una storia di 35 anni in onda, in onda oggi su Radiomundo 1170 AM e piattaforme digitali.

9. Nessuno dice niente

Nessuno dice niente con Nico Occhiato, Flor Jazmin Peña, Naty Jota e Nacho Elizalde. Ora vi accompagniamo anche in formato podcast. Ascoltaci in diretta su YouTube, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00.

10. Podcast Concha

Uno spazio per il dialogo femminile Conchapodcast è un podcast indipendente e autogestito da Oujima Ladalia e Laupassa

*Alcune descrizioni potrebbero non essere disponibili perché la piattaforma non le fornisce.

Attraverso i suoi servizi, Apple cerca anche di dominare la guerra dello streaming. (Reuters/Yves Herman)

Le piattaforme di streaming sono state un punto di svolta per PodcastPerché grazie a loro, gli utenti possono godersi queste produzioni audio quando vogliono e quanto vogliono.

Come il suo grande concorrente Spotify, Apple non è molto indietro e ha i suoi vantaggi Servizio Podcast di Appleattraverso il quale cerca di posizionarsi nei gusti di più utenti.

L’importanza acquisita dai podcast è tale che l’azienda ha ricevuto l’Apple Podcast Award, che riconosce “Il miglior programma dell’anno”.

In questo podcast del 2023 iWiser da me/me Da attrice e comica Julia Louis-Dreyfus Insieme a Lemonada Media, prende il nome Il miglior programma dell’anno Dopo il suo clamoroso successo, che secondo Apple nessuno può eguagliare.

Il suo inizio è stato straordinario, perché in il primo episodio La leggenda di Hollywood era ospite Jane FondaGli ha parlato dell’età e dell’importanza del passare del tempo, sottolineando che i primi decenni di vita sono «una sorta di eredità che si lascia dietro di sé».

più saggio di me Ha attirato un vasto pubblico Podcast di Appleè riuscito a rimanere il programma numero uno negli Stati Uniti per 29 giorni consecutivi, un’impresa che altri non sono riusciti a raggiungere.