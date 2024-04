Classifica ATP davanti al Masters 1000 di Monte Carlo: Alcaraz riuscirà a riconquistare il secondo posto dopo il torneo?

La stagione sulla terra battuta arriva nel mondo del tennis con il Monte Carlo Masters 1000 Nonostante il cambio di superficie, il tennis ha sempre lo stesso re in classifica: il serbo Novak Djokovic.

“Nole” apre la sua 420esima settimana al vertice della classifica ATP con 9.725 punti al suo ritorno a Montecarlo.Il serbo difende solo 90 punti dopo aver perso agli ottavi contro Lorenzo Musetti.

Djokovic, che, salvo grandi sconvolgimenti, lascerà Monte Carlo da numero uno al mondo, e chissà se sarà solo… O legato a Carlos Alcaraz.

Il murciano, che questa settimana figura al terzo posto con 8.645 punti, potrebbe raggiungere Djokovic in testa alla classifica se si verificasse l'unica ipotesi: che Djokovic cada alla sua prima apparizione nel torneo e che Alcaraz diventi campione. Ognuno di loro avrà 9645 punti rimanenti.

La lotta di Alcaraz prevede però il ripristino del numero due del mondo detenuto da Jannik Sinner. L'italiano si presenta questa settimana con 8.710 punti ma sta difendendo i 360 punti che aveva quando raggiunse le semifinali l'anno scorso.

E accade il contrario Alcaraz, che arriva a Montecarlo con 8.645 punti, con la possibilità di aggiungerne quanti più possibile Per non aver partecipato al torneo l'anno scorso.

Classifica ATP all'8 aprile 2024 1. Novak Djokovic (Serbia) 9725

2. Jannik Sinner (ITA) 8710

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.645

4. Daniil Medvedev 7165

5. Alexander Zverev (Germania) 5415

6. Andrej Rublev 4890

7. Holger Rohn (DIN) 3.795

8. Hubert Hurkacz (Polonia) 3665

9. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3540

10. Casper Road (NOR) 3465

—————

11. Alex de Minaur (Australia) 3355

12. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3175

29. Alejandro Davidovich (Spagna) 1395

60. Pedro Martinez (Spagna) 897

72. Jaume Munar (Spagna) 775

73. Roberto Carballes (Spagna) 771

90. Roberto Bautista (Spagna) 668

Le possibilità che Alcaraz riconquisti il ​​secondo posto dipendono dal fatto che Alcaraz ottenga un risultato migliore di Sinner a Monte Carlo. Mentre Sinner salverà il numero 2 se verrà dichiarato campione dopo aver battuto in finale l'Alcaraz. Se l'italiano arriva in finale e l'Alcaraz non si qualifica ai quarti, e se Siner si qualifica in semifinale e l'Alcaraz cade prima dei quarti alla fine.

La classifica che ci lascia come cambiamento importante nella top ten vede Hubert Hurkacz che risale all'ottavo posto dopo la sua vittoria all'Estoril, e Casper Ruud che scende al decimo posto dopo aver fallito nel difendere il suo titolo nel campionato portoghese. . .

