Classifica del Gran Premio di Francia MotoGP dal vivo

La sessione cronometrata della classe MotoGP del Gran Premio di Spagna può essere seguita all’autodromo Bugatti di Le Mans, settimo round del Calendario Motomondiale MotoGP, da DAZN e Movistar+. Inoltre, minuto per minuto, dal sito La Vanguardia.

Per questo il campione in carica cercherà di brillare contro i suoi connazionali e di dare il suo primo grande colpo in un campionato che completerà il suo primo terzo al Gran Premio di Francia.

Infatti, solo due dei piloti sono arrivati ​​tra i primi tre: Quartararo, che ha anche ottenuto il secondo posto in Indonesia, e lo spagnolo Aleix Espargaró, vincitore in Argentina che è arrivato terzo nelle ultime due gare del Gran Premio per essere il suo principale contendente. Alex Rins (Suzuki), l’italiana Ena Bastianini (Ducati), l’unica capace di vincere due gare, e il francese Johann Zarco (Ducati), sono altri che lo hanno fatto più di una volta.

📊

Campionato Mondiale Junior MotoGP 2022



1. Ducati – 131 punti



2. Yamaha – 89 punti



3. Aprilia – 83 punti



4. Suzuki – 80 punti



5. KTM – 76 punti



6. Honda – 57 punti

Raul Fernandez – 0 punti



Fabio DiGianantonio – 0 punti



Stefan Bradel – 0 punti



Lorenzo Savadore – 0 punti

Il pilota francese Fabio Quartararo (Yamaha) cercherà di attingere al calore dei suoi tifosi per aprire il primo importante distacco nel Motomondiale, che approda questo fine settimana a Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia dove lo spagnolo Alex Espargaro (Aprilia ) cercherà di confermare la sua nomination in MotoGP.

La sessione di qualifiche per il Gran Premio di Francia nella categoria moto, che si svolgerà presso l’autodromo Bugatti di Le Mans, si svolgerà alle 14:10 (ora spagnola).

La casa giapponese Suzuki è in trattative con l’organizzatore del Campionato del Mondo MotoGP Dorna, per lasciare la squadra ufficiale alla fine di questo campionato, con i suoi piloti Joan Mir e Alex Rains in lizza per il titolo che Mir ha già vinto. 2020.

Il team ufficiale Suzuki ha ammesso giorni dopo le voci sulla sua imminente partenza: “Suzuki Motor Corporation è in trattative con Dorna sulla possibilità di terminare la sua partecipazione in MotoGP alla fine del 2022”.

Una data che sembra inaspettata, con pioggia e temporali che rischiano di piovere sui piani di piloti e team.

La sessione di qualifiche della MotoGP francese si svolgerà alle 14:10 (GMT + 2); La gara dal canto suo si svolgerà domenica 1 maggio alle 14:00.