Classifica delle contee più investite nella lotteria di Natale: quanto spende un individuo?

Mercoledì prossimo sarà uno dei giorni più attesi dell’anno per la maggior parte degli spagnoli, la Lotteria di Natale. Quest’anno sarà tra le aziende che distribuiranno più soldi in premi, con 172 milioni di biglietti disponibili e premi 2408 milioni di euroE sono in tanti a correre nei giorni precedenti per comprare gli ultimi biglietti.

Questi biglietti possono essere acquistati, come previsto dalla Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Fino alla chiusura delle amministrazioni locali martedì prossimo 21 dicembre, anche se online c’è un margine leggermente più grande, che ti consente di acquistare i biglietti fino alle 23:45 dello stesso giorno.

“El Gordo”, come ogni anno, riceverà un premio di 400.000 euro ogni dieci anniIl secondo premio è distribuito 125.000 euro al decimo posto. Il terzo premio (50.000 euro al decimo), il quarto (20.000 euro al decimo) e il quinto (6.000 euro al decimo) sono gli altri grandi numeri che usciranno dal clamore della lotteria.

Quanti soldi spende uno spagnolo medio per la lotteria di Natale?

SELAE Apprezzamento Che ogni spagnolo arriverà mercoledì prossimo con Spesa media 66,60 euro a persona in decimi, con un incremento di un euro rispetto allo scorso anno. Ciò significa che, poiché un decimo costa 20 euro, Ogni spagnolo comprerà circa tre decimi di questa lotteria. Tuttavia, l’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU) mette questa spesa media a 61 euro.

Quest’anno è considerato Jesus Huerta, presidente dell’Autorità statale della lotteria Le vendite della lotteria di Natale sono aumentate di dieci unità rispetto all’anno precedenteQuando c’era l’epidemia conseguenze Nella spesa per la lotteria. Huerta ricorda anche che le vendite della lotteria quest’estate sono tornate ai livelli pre-pandemia.

Spesa media stimata per la lotteria di Natale Castiglia e Leon (104,24 euro) Paesi Baschi (77,93 €) Comunità di Madrid (77,89 €). Comunità Valenciana (75,03 €) Castiglia-La Mancia (73,21) Estremadura (55,99 euro)

In quali società si spende più denaro?

Un’altra classifica che di solito viene decisa ogni anno è quella delle società indipendenti che spendono più soldi in totale per acquistare i biglietti della lotteria di Natale. Questo è un po’ meno importante, dal momento che Più persone risiedono in una comunità, maggiore è la spesa potenziale.