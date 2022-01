Classifica di Apple in Uruguay: i 10 podcast più ascoltati oggi sabato 8 gennaio

In un mercato saturo come quello dei servizi di streaming online, queste piattaforme faticano a ottenere i prodotti migliori. Una mela Non è estraneo a questa realtà ed è pronto a diventare un formidabile avversario, fornendo ai suoi iscritti un elenco 10 podcast preferiti.

Stiamo parlando dell’elenco che classifica i titoli in base a chi ascolta cosa in tempo reale. Se sei interessato a sapere che tipo di contenuto è disponibile, continua a leggere i paragrafi seguenti.

1. podcast sul sonno

Dì addio all’insonnia! Sleep è un podcast che ti aiuta a rilassarti e ad addormentarti attraverso esercizi e meditazioni che ti aiuteranno a ridurre l’ansia e lo stress. Unisciti a noi ogni notte e dai al tuo comfort l’importanza che merita. Prodotto da Dudas Media e prodotto da Se Regalan Dudas.

2. TED in spagnolo

Qual è il rapporto tra amore e matematica? Come fa un immigrato a costruire la sua identità? L’intelligenza artificiale ci sostituirà nel nostro lavoro? Gli imprenditori possono migliorare l’istruzione e la salute per tutti? Nel podcast TED en Español, ti invitiamo a porci questo tipo di domande, ascoltare idee provocatorie e sviluppare nuovi modi di pensare. Ogni settimana ascolteremo i TED Talk dei migliori leader e innovatori del mondo. Sotto la guida di Gerry Garbulsky, curatore di TED en Español, esploriamo il mondo delle idee nella nostra lingua.

3. svegliati podcast

Il mio obiettivo è risvegliare la tua coscienza sulla base delle mie esperienze e dei miei risultati, affinché tu possa raggiungerla utilizzando diversi programmi per trovare gli strumenti, i veicoli e i percorsi che ti avvicinano al raggiungimento della libertà economica, della felicità, dell’autostima, della salute integrata e soprattutto a vivere facendo ciò che ami. Ti piace… svegliati con me e aiutami a svegliare milioni di persone in questo mondo con il tuo successo.

4. in prospettiva

Giornalismo professionale e indipendente guidato da Emiliano Cotillo e Romina Andreoli. En Perspectiva è un telegiornale con 35 anni di storia in onda, oggi su Radiomundo 1170 AM e piattaforme digitali.

5. Vendetta passata

Tutti i programmi “La vendetta sarà terribile” di Alejandro Dolina in formato MP3.

6. mia cara figlia

I tuoi messaggi alle tue figlie. Cosa vuoi che sappiano? Che cosa ti serve sapere? Con Namulanta Kombo, vincitrice della BBC International Podcasting Competition 2021.

7. Tutto va con Emma Chamberlain

Emma ha molte cose per la testa. È positivo che abbia un podcast per parlare di tutto questo. Giustamente chiamato, tutto ciò che è già in questo podcast. Pensieri, conversazioni e consigli su argomenti dalle relazioni e affrontare il fallimento, alle prove e alle tribolazioni di essere una mamma gatto, a storie sciocche con gli amici con cui tutti possiamo relazionarci. È crudo e intimo e niente è off limits (seriamente, tutto va bene). Può essere pericoloso, sarà per lo più divertente e sarà sempre divertente. Nuovi episodi ogni giovedì.

8. Neuroni finanziari: finanza personale e investimenti

Parliamo di soldi, parliamo di investimenti ma dal punto di vista della finanza personale, dove al centro ci sono le persone e non i soldi. Podcast destinato ad aiutare a smettere di soffrire di stress fisico.

9. Cassa delle leggende

Nuovo episodio martedì e venerdì; I giorni in cui le streghe invocano maledizioni e guaritori, una cura dalla soggezione.

10. Vita con il dottor David Sinclair

Durata della vita con il Dott. David Sinclair è un nuovo podcast dell’acclamato ricercatore geriatrico David Sinclair, Ph.D. Il Dr. Sinclair è Professore di Genetica e Direttore Associato del Center for Research Biology of Aging presso la Harvard Medical School. Gli argomenti discussi includono la scienza alla base del motivo per cui invecchiamo e gli interventi per rallentare e persino invertire l’invecchiamento. Questo podcast è diverso dai ruoli di insegnamento e ricerca del Dr. Sinclair alla Harvard Medical School. Le informazioni contenute in questa presentazione non costituiscono un consiglio medico e non devono essere prese o applicate in sostituzione di un parere medico.

Eri a conoscenza del famoso? Il podcast offerto da Apple?

Ci sono sempre più seguaci di questo formato su questa piattaforma e il numero di utenti Non smette mai di crescere. Quali argomenti preferiranno i fan uruguaiani in futuro? Quale sarà il prossimo numero che diventerà un riferimento?

Restate sintonizzati, lo scopriremo presto.