Questa domenica, 12 maggio 2024, 36 giorni Una serie Sulla terra e sulla tavola italiana quelli che picchiano Possiedono l’Argentina, Lautaro MartinezÈ il capocannoniere del calcio italiano.

La Serie A è la massima categoria del campionato di calcio professionistico Italia. È uno dei campionati di calcio più prestigiosi al mondo ed è sede di alcuni dei club di maggior successo e riconosciuti a livello mondiale.

Lautaro Martinez esulta per un gol. Immagine: Screenshot Instagram @lautaromartinez

Attualmente, la Serie A è composta da 20 squadre che competono l’una contro l’altra in un formato di campionato in cui ciascuna squadra affronta le altre squadre due volte: una in casa e una fuori casa. I punti vengono assegnati in base ai risultati della partita (3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta) e Fine di stagioneViene incoronata la squadra con più punti Campioni di serie A.

Classifica marcatori Serie A | Italia

24 gol: Lautaro Martinez (Inter)

16 gol: Vlahovic (Juventus)

15 gol: Osimhen (Napoli)

14 gol: Giroud (Milan), Gudmundsson (Genoa)

13 gol: Calhanoglu (Inter), Dybala (Roma), Durham (Inter)

12 gol: Koopmeiners (Atalanta), Lukaku (Roma), Pulisic (Milan), Zapata (Torino)

11 gol: Pinamonti (Sassuolo), Sole (Frosinone), Zirkzee (Bologna)

10 gol: Quaratskelia (Napoli), Orsolini (Bologna), Scamacca (Atalanta)

9 gol: Berardi (Sassuolo), De Ketelere (Atalanta), Nico Gonzalez (Fiorentina), Lugman (Atalanta)

Tović festeggia la vittoria della sua squadra. Immagine: screenshot Instagram @tema_dovbyk

Classifica dei migliori marcatori nei campionati di calcio in Spagna

20 gol: Tović (Girona)

19 gol: Sarloth (Villarreal)

18 gol: Bellingham (Real Madrid)

17 gol: Lewandowski (Barcellona)

16 gol: Budimir (Osasuna)

15 gol: N-Neziri (Siviglia), Meyer (Getafe)

14 gol: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Crucheta (Atletica)

13 gol: Hugo Duro (Valencia), Griezmann (Atletico Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid)

12 gol: Strand Larsson (Zelda), Williams (Atletica)

11 gol: Uzuni (Granada)

10 gol: Gerard Moreno (Villarreal), Rodrigo (Real Madrid), Willian Jose (Betis)

9 gol: Correa (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Oyersbal (Real Sociedad), Omorodian (Alaves)

Con informazioni dell’AFP.