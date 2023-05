Claude Monet, chi era e qual era il suo lavoro

Senza dubbio Claude Monet era uno I pittori più importanti Nel Settecento e nell’Ottocento, grazie alla sua personale percezione di paesaggi naturali, le cui opere sono riuscite a trascendere fino ai giorni nostri grazie al suo studio del colore.

considerati pilastri Impressionismo in FranciaMonet sperimentò le sfumature di luce e l’intensità dei toni nelle sue opere per tutta la vita, raggiungendo uno stile senza pari che fu acclamato e criticato dai suoi contemporanei.

Immagini Getty Il pittore francese Claude Monet nella sua casa di Giverny.

Chi è Claude Monet?

Oscar Claude Monet nacque a Parigi il 14 novembre 1840, ma la sua famiglia si trasferì lì le havre, In Normandia, quando aveva solo 5 anni. Sebbene suo padre lavorasse nel commercio alimentare, Claude è sempre stato interessato all’artedove frequentò l’École des Artes con maestri come Jacques-François Auchard ed Eugène Boudin, dove si distinse per la sua capacità di realizzare disegni a carboncino e paesaggi.

Dopo la morte di sua madre nel 1857 d.C., Claude Monet andò a vivere con sua zia Mary Jane Lecadre, artista di professione e amico di Armand Gauthier, pittore e litografo molto in voga all’epoca. è stato poi diventato Claude ha deciso di dedicarsi alla pitturaHa presentato domanda all’Accademia svizzera di Parigi, nonostante la mancanza di sostegno del padre.

Come sono stati i primi anni di Monet nell’arte?

Il successo non si è fatto attendere raggiungere Claude Monet, Dalla fine del 1864 decise Ha aperto il suo studio con il suo amico Frédéric Bazille, Nel 1865 due sue opere furono selezionate per la mostra Salone di Parigi. Contemporaneamente Monet incontra la modella Camille Doncieux, che appare in una delle sue opere più famose con indosso un abito verde.

Tutto sembrava andare bene dopo la nascita della loro prima figlia, Jane; Ma, La sua attività iniziò a declinare Al Salon di Parigi perché non seguivano i canoni artistici dell’epoca, e nonostante l’appoggio di Frédéric Bazille, Monet entrò in una situazione finanziaria difficile.

Dopo lo scoppio della guerra franco-prussiana nel 1870, Claudio Monet si è trasferito a LondraFu influenzato dalle opere di John Constable, Joseph Mallord e William Turner. Nonostante i numerosi tentativi di mostrare il suo lavoro, La Royal Academy di Londra ha negato di mostrare i suoi dipinticosì ha deciso di tornare in Francia.

Belle arti / Getty Images. Queste sono le opere più importanti di Monet.

Qual è lo stile di Claude Monet e il suo contributo all’impressionismo?

Fin dai suoi primi lavori, Monet ha potuto esprimere la sua percezione di Natura e paesaggi all’aperto attraverso cambi di luce e toni contrastantitecnica che perfezionò nel tempo fino a diventare uno dei pionieri non solo dell’impressionismo, ma anche del movimento modernista dell’Ottocento.

Qual è l’opera più importante di Claude Monet?

Sebbene la sua serie di Ninfee sia forse l’opera più famosa di Monet, dopo essersi unito al gruppo degli Indipendenti negli anni ’70 dell’Ottocento, Claude dipinse l’opera che avrebbe aperto la strada all’impressionismo, nota come Stampato da: Soleil Al-Sham Anche Stampa: alba.

Questo lavoro è stato esposto nello studio del fotografo Nader a Parigi, dove è critico d’arte Louis Leroy lo chiamava “Impressionismo”. Ma in tono offensivo, questo fatto ha dato il tono alla logica del movimento impressionista.

Perché Claude Monet si è trasferito a Giverny House?

Dopo la nascita del secondo figlio, Michel, Camille morì nel 1879, così Monet decise di affittare una casa a Giverny, nella regione della Normandia, dove Giardini e stagni Sono diventati la sua ispirazione per una serie di opere che si sarebbero rivelate le più famose della sua carriera: Los Nenúfares.

Quando le sue opere iniziarono a vendere di più, Monet ebbe l’opportunità di acquistare la casa a Giverny e continuò le sue opere in serie, molte delle quali furono esposte alla Galleria Durand-Ruel di Parigi.

Successivamente, Monet si risposò nel 1892 con Alice Hoschede, e iniziò una fase tranquilla nella sua casa di Giverny, dove realizzò un altro dipinto. Serie come Cattedrale di Rouen, Pioppo e Camera dei Rappresentanti e Sabah sulla Sennaoltre a continuare con Los Ninevares.

Immagini Getty San Giorgio Maggiore di Crepuscule.

Come sono stati gli ultimi anni di Monet?

Dopo la morte della sua seconda moglie, Alice, Monet, insieme ad A malattia della cataratta;, che ha dovuto essere operato in varie occasioni. Considerando gli effetti sulla sua visione, le opere di questa fase hanno mostrato A tono rossastro;Tuttavia, Monet riacquistò la vista e si dedicò a dipingere altre ninfee nello stagno della sua casa di Giverny.

Sebbene Monet continuasse a dipingere, vi si dedicò distruggendo alcune delle sue opere Senza finire negli anni passati, perché non voleva mostrare bozzetti e bozze e metterli in vendita. Così morì il famoso pittore 5 dicembre 1926 a Giverny, a causa di un cancro ai polmoni.

Con una grande eredità artistica, i resti di Monet sono sepolti a Cimitero di Giverny Essendo il rifugio e la fonte di ispirazione per questo pittore. Così, la famosa casa di Giverny divenne proprietà di L’Accademia francese di belle arti nel 1966mentre i giardini sono stati aperti al pubblico nel 1980 grazie ad un’iniziativa Fondazione Claude Monet, Così gli amanti dell’arte possono visitare il luogo che ha ispirato le grandi opere del pittore impressionista e conoscere meglio la sua carriera.