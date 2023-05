Claudia Conserva ricorda in videochiamata la sua permanenza di otto mesi a Rapallo grazie al viaggio in Italia della sorella Fran – Publimetro Chile.

Francesca Conserva ha fatto a sua sorella Claudia uno dei regali più simbolici di due settimane, ricordandole il suo soggiorno di otto mesi a Rapallo mentre era in vacanza in Italia con suo figlio Jose Tomás.

È stato un viaggio necessario per il membro del team “Milf”, che ha ammesso in un’intervista mon. com Dopo aver appreso della diagnosi di cancro al seno di Claudia, ha vissuto mesi di incertezza, nervosismo e stress durante il processo di guarigione di sua sorella.

Ecco perché è stato deciso di andare nella penisola. Sua sorella ha vissuto con Polo Valdivia ei loro due figli per otto mesi nel 2012, in un viaggio che ha toccato Roma, Carrara, Portofino, Pisa, Livorno e Rapallo.

Rapallo è molto carina e ho passeggiato tutto il pomeriggio con Claudia (Conserva). Attraverso una videochiamata mi ha detto fino a che punto doveva tornare da dove era stato tagliato. — Le difese di Francesca

“Avevo programmato mesi fa di prendermi molto tempo lontano dal Cile per riprendermi psicologicamente dal logorio vissuto negli ultimi anni. Ma finalmente ho tante responsabilità e affetti che mi servono e ne ho bisogno”, Francesca, già tornata in Cile.

“La malattia di Claudia mi ha distrutto, ha destabilizzato tutta la mia vita e ho bisogno di recuperare le forze sapendo che sta un po’ meglio”. L’interlocutore prosegue raccontando di un viaggio che l’ha portata in un paese dove, oltre alla sorella, aveva vissuto fino all’età di 10 anni il padre Alberto.

“Ho trascorso diversi giorni visitando Roma, Rapallo, Carrara, Portofino, Pisa e Livorno. È stato molto speciale conoscere la casa natale di mio padre a Carrara (si è trasferito in Cile dopo i 10 anni, dove è morto nel 1994 di pancreatite all’età di 48 anni). Quando siamo arrivati ​​non siamo potuti entrare perché i proprietari non c’erano, ma ho fatto amicizia con i vicini, che erano tutti anziani, e ho regalato loro una bottiglia di pisco cileno. Finimmo tutti per piangere dall’emozione. È stato meraviglioso.” Fran è rimasta in contatto con sua sorella tramite videochiamate durante tutto il viaggio.

“Sì, è passata quasi una settimana per me. Rapallo è molto carina e ho passeggiato con Claudia tutto il pomeriggio. Attraverso una videochiamata mi ha detto quanto doveva tornare indietro per prendere le sue merendine, il gelato. (Mi ha consigliato) il ristorante Il Sole, la via dove tutto accade, Santa Margherita, che è davvero divertente e una gelateria vicino al Castello di Rapallo”, storia

“La pizzeria El Portico è la migliore. Lì ha parlato con il proprietario, è un amico cileno, si chiama Luis. È di Viña e ora vive lì con la sua famiglia. La ricordo con grande affetto, era un amore per me “, Ha ricordato la figura di TV +, che ha riconosciuto che il legame emotivo di sua sorella era la parte più redditizia del suo viaggio.

“Claudia era felice, ha rianimato tutto attraverso di me: le sue passeggiate, il parrucchiere, la scuola dei bambini. Siccome camminavo ed ero stanca, non potevo andare nella casa dove abitava lei, che non era vicino a me”, spiegato.