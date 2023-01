Claudia Martinez (“L’isola delle tentazioni 5”) chiude l’anno e dedica qualche parola a Javi Redondo | la grande esplosione

Storia del Claudia Martinez S Javi Redondo Forse una delle uscite più sorprendenti della recente edizione di isola delle tentazioni 5soprattutto per il cambio di ruoli avvenuto tra durante e dopo l’esperimento.

Durante il programma, abbiamo visto Claudia fredda e distante con il suo ragazzo e apparire, di tanto in tanto, La delusione che provava per il suo ragazzo, che vedeva come un mobile della villa E riluttanza a mettersi alla prova.

È stanca che Javi dipenda da lei e non possa divertirsi quando erano separati. A poco a poco stava trovando ciò che mancava nella sua relazione Alvaro Boyx E si sono lasciati trasportare.

Foto di lei che pomicia con il suo scapolo Hanno distrutto Javi, che ha bevuto i venti per la sua ragazza E che aveva occhi solo per lei. Una tenerezza risvegliò molti e la sua afflizione divenne l’angoscia di molti che vivevano con lui quando si accorsero che aveva perso quello che chiamava “l’amore della mia vita”.

Alla fine decidono di darsi una nuova possibilità nell’ultimo incendio, l’ultimo, secondo lei. Hanno lasciato Hands nella speranza di riprendere la loro relazione da dove era stata interrotta.Ma con esperienza di apprendimento.

Ma La riunione ci ha mostrato ruoli in cambiamento Il che ci ha lasciato scioccati. Tre mesi dopo, riappare devastata e piangendo per le sue infedeltà. Una situazione che è persistita nelle recenti discussioni in cui la colpa è persistita.

in questa occasione, Javi era freddo e distaccato e sembrava aver imparato a fare amicizia con altre ragazzepiù di quanto avrebbe potuto desiderare Claudia, che non riconosce la persona che è stata la sua compagna da un anno.

Ha mentito sulla sua età, non ha 25 anni come ha affermato, ma piuttosto 28 E sembra che sia stato con altre donne prima e dopo la gara, o almeno così afferma. La verità è che sembra non esserci più futuro in questa relazione.

Addio al 2022

Claudia è scesa sui social l’ultimo giorno del 2022 per giudicare la sua relazione: “Ho iniziato l’anno con te e l’ho finito senza di te, ma credo che lasciar andare sia il più grande atto d’amore che esista. E anche l’amore per se stessi.

“Quando qualcosa fa così male, è meglio lasciarsela alle spalle. Perché per quanto mi spezzi il cuore ammetterlo, A volte l’amore non può andare con tutto. Grazie per i bei momenti e per l’apprendimento, spero che tu sia molto felice, Javi ❤️‍🩹 ”, gli ha augurato in quello che è lo scaffale per una storia che non finisce con un buon gusto in bocca.

Javi ha risposto con Cuore rosso nei commenti Non sono mancati i messaggi di sostegno per lei, da parte di tanti influencer di tutto il mondo e di Mediaset.