Tutti gli amanti dei pokemon (e forse non così fanatico) Stiamo aspettando la serie Ultimi viaggi di Pokemon Con cui saluteranno il nostro vecchio amico Ash Ketchum e il suo migliore amico Pikachu.

Da Reddit è trapelato un piccolo video lungo poco più di un minuto e mezzo (per l’esattezza un minuto e trentasei secondi) in cui era possibile vedere La nuova apertura di cui sarà testimone questa mini serie Con la sua canzone nella versione giapponese.

Clearance Definitive Trips Pokémon Opening Goodbye Ash Ketchum

Nel video di apertura dell’anime Possiamo vedere una piccola rassegna di tutte le avventure del grande allenatore di Pokemon, Ash Ketchum Dai suoi inizi nella prima generazione, al presente più recente con l’ultima generazione. La serie non avrà molti episodi, ma sarà una strana sorpresa per il più esperto e nostalgico dei veterani.

sembra, La nuova miniserie Pokémon mira a evidenziare i momenti iconici delle avventure di Ash Ketchum Nel corso del tempo e di tutte le stagioni precedenti come omaggio per dare il grande addio al personaggio che merita per fare spazio ad altri personaggi che hanno più spazio per le attuali generazioni di giovani che sono nuovi alla serie come nel video . Giocattoli.

D’altra parte, ricordiamo che la serie Pokémon Final Trips che vedrà fuori Ash Ketchum è disponibile solo in Netflixquindi se vuoi guardarlo, avrai bisogno di un abbonamento a pagamento attivo al servizio di streaming di film e serie.