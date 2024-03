Clippers: Russell Westbrook tornerà la prossima settimana

La guardia dei Los Angeles Clippers Russell Westbrook dovrebbe tornare in formazione la prossima settimana, forse lunedì, per una partita contro gli Indiana Pacers, hanno detto fonti ad Adrian Wojnarowski di ESPN.

La partita di lunedì contro i Pacers segnerà tre settimane da allora Russel Westbrook Ha subito un intervento chirurgico per riparare a Frattura alla mano sinistra Che subì il 1° marzo contro i Washington Wizards.

IL Clipper Mancava l'energia aggressiva di uno dei migliori sesti uomini del campionato. Erano 5-5 senza il loro ex MVP per la partita di venerdì in casa contro i Portland Trail Blazers.

Russell Westbrook sta attualmente giocando contro i Washington Wizards nella NBA Immagini Getty

Russel Westbrook Ha una media di 11,1 punti, 5,1 rimbalzi e 4,4 assist in questa stagione in 58 partite. Ha iniziato le prime 10 partite della stagione, ma ha deciso di entrare dalla panchina per aiutare la squadra Clipper Per adattarsi meglio dopo lo scambio James Harden.

Dalla sua prima partita da sostituto contro Houston il 17 novembre fino all'infortunio alla mano contro Washington il 1 marzo, i Clippers hanno vinto 28-8.

ritorno eRussel Westbrook Sarà uno shock per la squadra Clipper che recentemente ha perso quattro partite su cinque.

Durante la vittoria per 116-103 di mercoledì su Portland, James Harden è diventato virale per aver bloccato scherzosamente un tentativo da tre punti di… Kawhi Leonard Dopo un passaggio di Leonard all'angolo quando i Clippers erano in vantaggio di 21 nel terzo quarto. Leonard mancò il triplo, ma il possesso palla era finito Amir Kofi Ha affondato una tripla aperta.

Harden ha spiegato che stava cercando di alleggerire l'umore dei Clippers, che fino a quel momento era stato un po' giù.

“Devo portare un po' di entusiasmo alla squadra”, ha detto Harden di questo momento. “Penso che le ultime settimane siano state un po' confuse per noi e penso che ogni squadra attraversi questo. Quindi penso che sto solo cercando di creare grande energia, creare una grande atmosfera per questa squadra. Voglio dire, è poteva andare così.” “È meglio se è lui a prendere il colpo. Dà solo qualcosa di cui ridere e un po' di eccitazione per la stagione”.