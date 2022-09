Cloud fotografico illimitato, ho smesso di usare Google Foto

Ho smesso di usare il cloud di Google perché ne ho trovato uno infinitamente più economico.

Da quando ho Android, sono un fedele seguace e amante di tutto ciò che Google ha toccato, ma un anno dopo quel segmento, ne ho chiamato uno Servizi più utilizzati Sui terminali Android, Google Foto. E questo è quello che ho trovato Alternativa perfetta E con l’archiviazione illimitata delle foto, mi ha fatto sorridere di nuovo.

foto di amazon è un servizio per Carica le tue foto in formato originale in modo assolutamente illimitato. Non ci sono limiti per questo servizio. Ovviamente per approfittarne nuvola di foto incommensurabili Devi soddisfare una condizione insieme a un pagamento annuale: Amazon Prime. Ma tu sai, Questo abbonamento non viene da solo.

Come caricare foto illimitate con Amazon Photos

Amazon Photos è incluso nel tuo abbonamento annuale Amazon Prime. Con esso puoi arrampicarti Solo foto illimitate di dimensioni e qualità originale È stato ripreso, non come Google Foto che ha un caricamento limitato se non paghi l’abbonamento a Google One.

Lo spazio di archiviazione è illimitato per le foto, ma c’è per i video. In questo caso, avremo solo 5 GB per scaricare file video. Tuttavia, abbiamo anche la possibilità di aumentare questa capacità per i video con diversi piani aggiuntivi:

5 GB gratis senza essere un utente Amazon Prime, solo avere un account.

100 GB per 1,99 € al mese o 19,99 € all’anno.

1 TB per 9,99 € al mese o 99,99 € all’anno.

2 TB per 19,99 € al mese o 199,99 € all’anno.

3 TB per 299,97 €/anno.

4 TB per 399,96 euro/anno.

5 TB per 499,95 €/anno.

6 TB per 599,94 €/anno.

7 TB per 699,93 euro/anno.

8 TB per 799,92 €/anno.

9 TB per 899,91 €/anno.

10 TB per 999,90 €/anno.

20 TB per 1999,80 €/anno.

30 TB per 2999,70 €/anno.

Per gestire questo spazio di archiviazione Amazon ha due app: Amazon Photos per foto e video e Amazon Drive, per il resto dei file. Molte aziende si affidano ad Amazon Drive e ai suoi piani di archiviazione più grandi per la sua sicurezza e l’accesso istantaneo da vari dispositivi come telefoni cellulari, tablet e computer. Ad esempio, se sottoscrivi un piano da 1 TB, avrai la capacità di caricare sia foto, video, ZIP, RAR, EXE o qualsiasi cosa tu voglia. Se lo accompagni con un abbonamento Amazon Prime, le dimensioni delle foto non occuperanno spazio nel tuo cloud.

Il Differenze tra Amazon Photos e Drive Sono minimi.

Perché sto usando Amazon Photos ora?

Il app per foto amazon Ogni giorno è più completo. Aggiornato mese per mese per ottenere un file L’esperienza utente Come quelli che abbiamo con Google Foto, iCloud, OneDrive e altro ancora. Puoi scaricare l’app Amazon su AndroideE il iOS/iPadE il finestre S Mac OS. I formati supportati da Amazon Photos sono:

Immagini : JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, HEIF, HEVC, HEIC e alcuni RAW (NEF, CR2, CIFF, ARW, ORF, DNG).

: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, HEIF, HEVC, HEIC e alcuni RAW (NEF, CR2, CIFF, ARW, ORF, DNG). video: MP4, QuickTime, AVI, MTS, MPG, ASF, WMV, Flash, HEIF, HEVC, OGG.

Uno dei miglioramenti aggiunti che mi ricorda i servizi di Google e Apple è Impara cose, persone e luoghi Chi sta usando questa app Amazon. Puoi filtrare in base a uno di questi valori per gestire anche le tue foto, che è ciò che le rende davvero utili quando crei i tuoi album di viaggio. Abbiamo anche un file Promemoria (“Ricordi”) che creeranno una breve presentazione Istantanee di una data particolare con foto di quel giorno.

La verità è che, con un abbonamento Amazon Prime già attivo, Passare ad Amazon Photos è stato più semplice E non ho dovuto pagare soldi per fare il trasloco. Invece, quando Google Foto mi ha costretto ad andarmene, i soldi erano per una buona causa. Ho bisogno di più di 50 GB di spazio di archiviazione cloud solo per le foto e Con 15 GB di Google non mi bastano. Spero che Amazon Photos ottenga presto un’app degna di questo servizio di archiviazione sicura.

