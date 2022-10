CNBC Incontri un dispositivo che potrebbe cambiare tutto

Non solo le indiscrezioni dell’ultimo minuto ci dicono che potremmo presto vedere nuovi modelli di iPad: stanno già parlando di un lancio questo pomeriggio . Ma che il paniere delle indiscrezioni sull’iPad Pro di prossima generazione si svuoterà non significa che gli analisti abbiano rinnegato il loro lavoro.

CNBC Ha avuto accesso a un rapporto di un gruppo di analisti CSS Insight che racconta quella che è stata fino ad ora un’ipotesi: L’arrivo dell’iPad pieghevole. Potremmo vederlo tra due generazioni, intorno all’autunno 2024 se non ci fossero modifiche al programma.

Apple entrerà nel mercato dei pieghevoli solo quando lo vorrà

I dettagli della fonte che Apple vuole tentare la fortuna con l’iPad pieghevole per vedere come risponde il mercato e A seconda di questa risposta, il concetto verrà trasferito su iPhone. Sembra che loro di Cupertino preferiscano stare attenti e non fidarsi di tutto fino al loro dispositivo di maggior successo dall’inizio.

Il mercato degli schermi pieghevoli si è già allargato dalla concorrenza a tutti i tipi di dispositivi: il mese scorso i nostri colleghi di Xataka hanno verificato con una recensione Laptop ASUS con schermo OLED pieghevole e Samsung È già alla quarta generazione del suo cellulare pieghevole . Ancora costoso e in qualche modo personalizzato, non è qualcosa che ho ancora raggiunto. Quindi sulla mela Hanno il tempo di studiare bene i loro movimenti.

Gli analisti pensano che realizzare un iPhone pieghevole sia “irrazionale” per ora, motivo per cui scommettono che sbaglieranno sul lato della cautela con un iPad pieghevole che non danneggerà troppo le finanze dell’azienda se non vende bene abbastanza. Conoscendo Apple, nei laboratori segreti di Apple Park sarà Più interessato a creare un’interfaccia logica per il dispositivo che a lanciare un attraente schermo pieghevole e qualità. Con questi tipi di schermi, iOS e iPadOS possono cambiare molto.

I prossimi anni potrebbero essere pieni di cambiamenti in Apple. Non solo possiamo allontanarci dalla fine degli sviluppi lineari con quegli schermi pieghevoli, ma possiamo anche vedere l’arrivo della realtà virtuale e/o delle cuffie per realtà aumentata. Non innoverai a livello di mercato, ma lo sarà Momenti importanti per Apple. Vedremo quale strategia sceglieranno di seguire per prendere queste nuove direzioni.