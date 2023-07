CNH Industrial apre il suo nuovo stabilimento a Cesena, in Italia

Dedicato alla produzione di miniescavatori fino a due tonnellate

CNH Industrie ha aperto il suo nuovo stabilimento a Cesena (Italia) per la produzione di mini escavatori fino a due tonnellate, inclusi modelli elettrici e mini caricatori. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato Vincenzo Cola, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Emilia-Romagna, Enzo Latuca, Sindaco di Cesena e Presidente della Provincia di Forle-Cesena, Stefano Pamplone, Presidente di CNH Costruzioni Industriali, e CNH Costruzioni Industriali Presidente CNH.

Durante la cerimonia di apertura, Stefano Pamplona ha annunciato una donazione di 500.000 alla Protezione Civile, garantendo così la vicinanza dell’azienda al territorio cesenate e alle città colpite dalle recenti alluvioni.

Grazie all’acquisizione di Sampierana Spa a fine 2021 e ai successivi investimenti di CNH Industrial, lo stabilimento di Cesena, inaugurato questa settimana, può gestire al meglio l’aumento dei volumi produttivi, fornendo supporto e collaborando con lo storico stabilimento di San Piero a Bagno. Un centro specializzato nell’elettrificazione e nella produzione di macchine compatte. Lo stabilimento, che comprende anche una nuova sala da pranzo, è stato inaugurato dai vertici di CNH Industrial alla presenza del vicesindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spiggi.

La capacità industriale di CNH, saldamente radicata nella regione, conta oggi più di 400 dipendenti tra San Piero e Cesena in Bagno, il 60% dei quali sotto i 35 anni. Si distingue inoltre per la progettazione e lo sviluppo di prodotti di fama internazionale esportati in tutto il mondo con i marchi CASE Construction Equipment, New Holland Construction ed Eurocomach.

Vincenzo Colla ha commentato: Questo appuntamento rappresenta un investimento importante per la nostra regione e ha un valore molto simbolico per questo territorio, pronto a ripartire ea competere nel mercato globale. Il nuovo stabilimento, centro di eccellenza per le macchine da costruzione compatte, testimonia la qualificazione dei nostri dipendenti, nonché la visione di una grande multinazionale con salde radici in questo territorio, sempre proiettata al futuro.

“Grazie alle competenze, al livello di innovazione, alla passione e all’impegno delle persone di Cesena e San Piero in Bagno, stiamo seguendo la nostra strategia di crescita internazionale e rafforzando la divisione costruzioni nei mercati chiave”, ha sottolineato Pamplona.

Federico Bullo ha dichiarato: “Con l’acquisizione dello stabilimento a fine 2021, CNH Industrial si è posta l’obiettivo di investire in tecnologia, ricerca e sviluppo e, soprattutto, nelle persone per crescere ancora di più. L’apertura della mensa di San Piero e dello stabilimento di Cesena sono una concreta testimonianza di questo impegno.

La mattinata si è conclusa con un tour del nuovo stabilimento e una presentazione dei macchinari, tra cui un nuovo miniescavatore completamente elettrico da 1,5 tonnellate che segue la strategia di elettrificazione delle macchine movimento terra di CNH Industrial e sarà presto affiancato da un modello più grande da 2,5 tonnellate. Entrambi i modelli copriranno due segmenti di mercato molto importanti.