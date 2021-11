CNMV avverte la ripresa “a rischio” se non ci sarà debutto sul mercato

Il numero di debutti nei mercati finanziari spagnoli potrebbe compromettere lo sviluppo positivo dell’economia spagnola. Presidente della Borsa Nazionale (CNMV), Rodrigo Buenaventura, Avvisa che se più aziende non si quotano,Il recupero sarà a rischio. In un’intervista a “El País” realizzata da Efe, Buenaventura spiega che in Spagna ci sono meno IPO che in altri paesi a causa della presenza di molti imprenditori Sentirsi “più a proprio agio” senza citare troppoNegli ultimi anni, con tassi di interesse molto bassi, l’opzione del credito e del capitale rischioso contro il mercato azionario è stata più attraente.

Alla domanda se la supervisione di BME Growth (ex MAB) debba essere rafforzata a causa dei recenti rilasci di società in perdita e con Piani aziendali troppo deboli, Buenaventura risponde che non è possibile immaginare un settore di questo tipo in borsa Dove l’organizzazione è meno impegnativa E fai finta di non correre alcun rischio. Secondo lui, il mercato alternativo spagnolo “È riuscito solo moderatamente ad attrarre aziende”.

Informazioni sugli investimenti in criptovaluta Sottolinea che devi essere saggio E stai molto attento perché sono asset con rischi molto diversi, che non lo sono È controllato e regolamentato, quindi c’è la possibilità di manipolare sia l’offerta che le informazioni. Per quanto riguarda la sua pubblicità nei motori di ricerca su Google o Facebook, afferma che questo non lo riguarda, ma lo fa. Le aziende consentono alle entità di fare pubblicità che forniscono servizi di investimento e sono già stati avvertiti dai moderatori di operare senza licenza o sospetta frode.

sulla testa di CNMV non è “accettabile” da quelle società Le società di Internet “stanno approfittando dell’addebito di commissioni per gli annunci pubblicitari di società di investimento losche, che compaiono negli elenchi di allerta della CNMV o di altre organizzazioni internazionali, mettendo a repentaglio i risparmi degli utenti”.