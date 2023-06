Cobb stupisce e Flores segna 2, nella vittoria per 4-0 dei Giants contro gli Orioles

Alex Cobb ha segnato sette gol su 7, 2/3 inning senza reti per riprendersi dalla sua peggiore uscita della stagione, Wilmer Flores ha segnato un doppio e un singolo, ei San Francisco Giants hanno battuto San Francisco 4-0 sabato sera. Orioles di Baltimora.

JD Davis ha aggiunto un singolo RBI nel terzo decisivo esterno destro Kyle Braddish (2-2) e il pinch hitter Austin Slater ha aggiunto di nuovo nel sesto.

Cobb (5-2) ha concesso due colpi di fila con uno eliminato all’ottavo, inclusa una doppietta di Ryan O’Hearn che ha lasciato i corridori in seconda e terza. Il veterano della curva a destra di San Francisco ha guadagnato il secondo posto prima di cedere la collina a Scott Alexander.

Il pubblico si è alzato in piedi per applaudire Cobb, che si è tolto il cappello in segno di ringraziamento.

Alexander ha avuto l’ultimo di quel round. Il dominicano Camilo Duval ha concluso il cinque tempi.

Il 28 maggio, Cobb ha concesso sette corse nel Minnesota.

Per gli Orioles, il venezuelano Anthony Santander 4-0. Messicano Ramon Urillas 2-0. Il dominicano Jorge Mateo 3-0.

Per i Giants, il venezuelano Wilmer Flores è 4-3 con due RBI.