“Cobra Kai”: la stagione 4 della serie è ora disponibile su Netflix Ralph Macchio William Zabka Karate Kid Celebs NNDC | TVMAS

L’attesa è finita, fan “Cobra Kai” Non potrebbero essere più entusiasti del fatto che la quarta stagione della serie basata sull’epopea di “Karate Kid”, con protagonisti Ralph Macchio e William Zapka, sia stata presentata in anteprima ed è ora disponibile su Netflix.

Come ricordiamo, la terza stagione si è conclusa con un accordo in cui Johnny Lawrence e Daniel LaRusso hanno unito le forze per sconfiggere John Criss agli All Valley Championships. Il perdente deve lasciare il karate, poiché le due parti non possono risolvere le loro divergenze in modo civile.

Il trailer ufficiale mostrava gli ardui preparativi che i membri del Dojo avrebbero dovuto affrontare per raggiungere la vittoria e anche Il ruolo di Thomas Ian Griffith – che interpreta Terry Silver, il cattivo in “The Karate Kid 3” – è stato rivelato in questo remake.

Stagione 5

È stato riferito che alla fine di agosto di quest’anno, Netflix ha sorpreso tutti i fan di “Cobra Kai”, dopo Hanno annunciato di aver rinnovato la produzione di successo di un nuovo lotto

La notizia ha commosso i fan della serie, perché era Rilasciato diversi mesi prima della premiere della quarta stagione, Potrebbe essere stato il risultato della grande accoglienza che la storia ha goduto.

Dojo sta per essere 5 volte come rad. Cobra Kai è stato rinnovato per una quinta stagione. pic.twitter.com/8iz2M6Bzw5 – Cobra Kai (serie Cobra Kai) 27 agosto 2021

A proposito di “Cobra Kai”

Creato da Josh Heald, John Horowitz e Hayden Schlossberg; Stelle di “Cobra Kai” Ralph Macchio, William Zabka e Martin Cove, che hanno ripreso i loro ruoli rispettivamente di Daniel Larseau, Johnny Lawrence e del malvagio John Kress.

Nel cast figurano anche Courtney Hengler nei panni di Amanda Larseau, Xolo Maridueña come Miguel Diaz, Tanner Buchanan come Robby Keene e Mary Mouser come Samantha LaRusso.

“Cobra Kai” era originariamente una serie di YouTube, Ma il servizio di streaming non ha voluto rinnovarlo dopo la terza stagione. Rilasciando la storia affinché qualsiasi altra società potesse subentrare, Netflix ha colto l’opportunità e ha trovato il successo.

