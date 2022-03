Cobresal vs Riepilogo. Universidad Católica, per il torneo 2022: partita online, punteggio, gol, video, formazioni e statistiche

università cattolica visitare Copressale Cercando di lasciarsi alle spalle la sconfitta inflitta l’ultimo giorno di Campionato Nazionale 2022 Nel suo obiettivo di ristabilire la sua corona.

Ed è che la squadra guidata da Christian Bolucci arriva a questa partita dopo aver perso 10 partite consecutive senza subire sconfitte dopo aver perso contro il Palestino a La Cisterna, quindi cercherà di suscitare amarezza nel ponte per riconquistare il vantaggio.

Ma il compito non sarà facile, perché la squadra guidata da Gustavo Huerta ha iniziato l’anno nel migliore dei modi e non ha intenzione di rinunciare alle posizioni di coppa internazionale.

Rivedi con Opta i dati lasciati dall’incontro:

18 & # 39; Cobrisal ha avvertito! Marcelo Gourqueira dribbla a sinistra, difensore centrale e Mauro Gonzalez devia.

11′ Gooooool Università Cattolica! Juan Leiva ha ricevuto palla dopo un passaggio incrociato dalla destra di Gonzalo Tapia e un tiro di sinistro ha rotto lo zero in El Salvador. È il secondo gol con le parti in 45 partite ufficiali: non segna dal 09-07-2021 contro l’Audax Italiano.

La palla sta già rotolando nel campo del bridge! Universidad Católica e Cuprical hanno chiuso la quinta data per il Campionato Nazionale 2022.

Gli eroi sono già in campo! A breve il gioco…

📷 Riscaldati! 🟠🟢 👉🏻 I nostri giocatori stanno già facendo il lavoro preparatorio per mettere tutto in gioco per affrontare i Los Cruzados ⚒️#famosocobrisal 👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️⛏️⚽ pic.twitter.com/wumZcCnfx2 ClubDepCobresal 6 marzo 2022

Undicesimo di Cobrisal ad accogliere i Crociati!

⚒️ Pronto a rotolare! 🟠🟢 📋 Dai un’occhiata ai giocatori di sale rame che entrano nella notte oggi 🌕 per affrontare la campionessa cilena, l’Universidad Católica. Andiamo con tutti gli artigli minerari! ⛏️#famosocobrisal 👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️💪🏻⚽ pic.twitter.com/GkupNf3R9J ClubDepCobresal 6 marzo 2022

Conferma della formazione dell’Università Cattolica!

Entrambe le squadre hanno giocato 60 partite con 33 vittorie incrociate (112 gol), 12 vittorie minerarie (66 gol) e 15 gol in parità.

Buona sera a tutti! GOAL ti offre la copertura del duello tra Universidad Católica e Cobrisale per il quinto round del campionato nazionale.