Coca-Cola Music Experience soccombe al nuovo e più famoso ‘chanelazo’ di Bizarrap | Musica

Il Festival dell’esperienza musicale Coca-Cola svoltosi a Madrid Durante il 2 e 3 settembre Successo promesso, non appena sono stati annunciati i nomi degli artisti, hanno potuto commentare”.Terminare”. In questo modo, questo festival è riuscito a riunire migliaia di persone appassionate di canto e rock al ritmo della musica più moderna del momento. Artisti come Manuel Torizo, Bezarab, Belén Aguilera o Tanksugueras, solo per citarne alcuni, sono stati i nomi che hanno fatto registrare il tutto esaurito in poche ore.

Per una data di questa portata, il Festival dell’esperienza musicale Coca-Cola scegli quello Tony Aguilar come capo delle cerimonie, che era responsabile della presentazione e dell’animazione di ogni performance. Con quasi dieci ore di musica e le più seguite del momento, migliaia di giovani hanno potuto godersi una notte senza precedenti. Gli artisti sono riusciti a far tremare il pubblico e a voler cantare e ballare le canzoni dei loro idoli.

Questo festival musicale ha già celebrato la sua prima giornata, svoltasi venerdì scorso, 2 settembre, a Valdebebas (Madrid) e si è distinto Performance versatile di ChanelOrganizzazione mondiale della Sanità Dopo aver travolto Torino all’Eurovision Song Contestè salito sul palco della Coca-Cola Music Experience per eseguire a Nuova versione di Slovacchia Mo. Sì, come l’ho letto. Nuove acrobazie, nuove svolte, nuovi balli… un vero ‘Channelazzo’! Dai, lo spettacolo era più che garantito.

Uno dei momenti più belli della serata è stato il torneo straniero con lui sessioni di musica Il più famoso. L’argentino ha fatto saltare e cantare a squarciagola con i suoi colpi tutti i presenti: da Nathi Peloso, passando per Paolo Londra o Vilano Antivelano e anche a se stesso. kevidu. Nonostante sia stato quest’ultimo a portarlo a raggiungere la prima posizione nelle classifiche mondiali, tutte quelle sessioni lo hanno davvero reso Uno dei produttori più apprezzati al momento.

In questo primo contatto non può mancare la performance di Manuel Torrizo, che si svolge nei mesi di luglio e agosto colpiscila bachataUna delle sue più grandi canzoni. Anche se il colombiano ha anche tirato fuori i classici quando cantava signora come te anche Notte pazza Sono riuscito ad alzare la temperatura della casa di Valdebebas dando un tocco più piccante alla notte di Madrid.

L’ultimo coronamento della notte è venuto dalla mano Belen AguileraE il TankxoguerasAlvaro de Luna, Raiden, Segui Marcoe Pole, Agoney, Marmi, Lu Decker, Lemot e Samurai. Tutti hanno completato il poster per il primo giorno della Coca-Cola Music Experience.

secondo giorno

Meglio? C’è ancora un secondo giorno che promette di essere uguale o migliore del giorno prima. La festa continua e tra poche ore la musica riprenderà a suonare grazie a pelle d’uomoE il Lola IndacoE il BatazitaE Flavio e molti altri. Passa una fantastica serata e goditi questo fantastico concerto!