Code Vein, l’anime di Dark Souls, ha venduto 2 milioni di unità

Qualcuno ricorda Code Vein? Come saprai, il gioco d’azione con elementi RPG apparso nel 2019 è sviluppato internamente da Bandai Namco.

Ambientato in un mondo post-apocalittico, abbiamo i Revenants, un gruppo di vampiri responsabili della protezione di ciò che resta della civiltà.

Da una prospettiva in terza persona, è chiaro che il gioco si è ispirato a Dark Souls per sviluppare il proprio gameplay. Non era un brutto gioco, anzi, era giusto. Il fatto che abbia un’estetica da anime le ha già assicurato molta attenzione.

Sono passati due anni e, in occasione del nuovo anniversario, Bandai Namco ha rivelato, dall’account ufficiale giapponese, che il gioco ha venduto due milioni di unità in tutto il mondo. Un evento importante per la società e non hanno esitato a ringraziare i giocatori per il loro sostegno.

Sarebbe un motivo giustificabile per un potenziale sequel? Personalmente, penso di sì, e sono sicuro che ora scommetteranno di volerlo adattare in un anime. Un altro gioco della stessa estetica che ha riscosso molto successo è Scarlet Nexus, che, curiosamente, è anch’esso di Bandai Namco.