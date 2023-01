Codici antincendio gratuiti oggi, 7 gennaio 2023

Garena ha pubblicato i codici Free Fire e Free Fire MAX per venerdì 7 gennaio per riscattarli con premi gratuiti.





fuoco libero È il gioco sparatutto più influente nel mercato mobile e il suo contenuto è costantemente aggiornato. E per dare più possibilità ai suoi utenti, Garena ha pubblicato un Codici Free Fire e Free Fire MAX per sabato 7 gennaio 2023in modo che i suoi utenti possano scambiarli con ricompense gratuite, come diamanti, armi, skin e molto altro.

È interessante notare che questi lo sono Codici per Free Fire e Free Fire MAX Realizzato dalla stessa società di sviluppo di giochi, Garena, per questo Ottenere bonus gratuiti come questo è completamente legittimo Non dà motivo di temere la sospensione o il divieto. ne hanno uno Valido per 24 oretrascorso tale termine non potrà più essere utilizzato.

Free Fire: Codes of the Day, 7 gennaio 2023, per Argentina, Messico, America Latina, Spagna e Resto d’Europa

MCPW3D28VZD6

HNC95435FAGJ

FFCMCPSGC9XZ

ZZZ76NT3PDSH

FFCMCPSJ99S3

FFCMCPSUYUY7E

XZJZE25WEFJJ

BR43FMAPYEZZ

V427K98RUCHZ

EYH2W3XK8UPG

FFCMCPSEN5MX

MCPW2D2WKWF2

NPYFATT3HGSQ

(UVX9PYZV54AC)

6KWMFJVMQQYG

MCPW2D1U3XA3

Come riscattare i codici in Free Fire

accedere Al portale dei premi Free Fire facendo clic questo link. registrazione Utilizzando il tuo account Free Fire con una qualsiasi delle opzioni che scegli, che si tratti di Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Nella schermata mostrata sopra, Immettere il codice a dodici (12) cifre che vi proponiamo qui sopra, senza trattini, nello spazio indicato, attenzione a distinguere tra lettere, simboli e sottolineature. Una volta riscattato il codice, tutto ciò che devi fare è attendere che i premi vengano visualizzati nel tuo account.

In generale, il processo Potrebbe volerci circa mezz’ora Dopo aver confermato il nuovo codice in Free Fire. Vale la pena ricordarlo I codici scadono in 24 ore Sarà annunciato, quindi dovresti assicurarti di farlo lo stesso giorno.

