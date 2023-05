Codici antincendio gratuiti per il 22 maggio 2023: come riscattare i premi

Questo lunedì 22 maggio Free Fire Emetti codici bonus che tutti gli utenti possano sfruttare; Questi contengono alcuni premi speciali. Queste chiavi digitali possono darti un gran numero di oggetti utili per far salire di livello il tuo account, come diamanti, monete e un singolo componente aggiuntivo.

Se non vuoi perderti nessun codice, ti invitiamo a guardare la prima metàpoiché ogni giorno forniremo queste chiavi gratuite in modo che tu possa continuare a crescere più velocemente in Free Fire.

Come riscattare i codici antincendio gratuiti?

Riscattare i codici Free Fire è molto sempliceDevi solo seguire questi passaggi passo dopo passo:

Innanzitutto, fai clic su questo collegamento per visitare il portale ufficiale dei premi e da lì i codici vengono riscattati. https://reward.ff.garena.com/ar

Successivamente, accedi con il tuo account Free Fire dalla piattaforma di tua scelta: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Inserisci il codice a 12 cifre nell’apposito spazio.

Cerca di non confondere determinati numeri, lettere e accenti. Dopo aver confermato i codici selezionati, attendi qualche secondo affinché appaiano nel tuo account.

Va notato che questi codici possono o meno essere validi, a seconda della data in cui sono stati inseriti.

Alcuni rimangono validi il giorno dopo l’invio, mentre altri scadono dopo un’ora o due.

Quali premi posso riscattare gratuitamente?

più di I codici condivisi da Free Fire portano a ricompense casuali, con pezzi accattivanti come diamanti, monete d’oro, gettoni e nuove skin. Fai attenzione, ogni codice può essere riscattato solo una volta per account.

Questo è l’elenco completo di tutti i codici Garena Free Fire MAX, disponibili per il riscatto lunedì 22 maggio 2023.

FFCMCPSJ99S3

EYH2W3XK8UPG

V427K98RUCHZ

FFCMCPSGC9XZ

BR43FMAPYEZZ

6KWMFJVMQQYG

HNC95435FAGJ

MCPW2D2WKWF2

NPYFATT3HGSQ

MCPW3D28VZD6

XZJZE25WEFJJ

FFCMCPSEN5MX

MCPW2D1U3XA3

ZZZ76NT3PDSH

(UVX9PYZV54AC)

FFCMCPSBN9CU

FFAC2YXE6RF2

FFBBCVQZ4MWA

