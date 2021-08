Codici Fire gratuiti per giovedì 12 agosto: come riscattare i premi gratuiti? | videogiochi | Garena Free Fire | revtli | le risposte

Il successo che hai non è un segreto per nessuno fuoco libero tra la società video gioco fuori dai piedi battaglia reale. Di conseguenza e pensando a milioni di utenti in tutto il mondo, Garena Connettiti con l’emissione di codici per riscattare incredibili premi.

È diventato uno dei giochi con il maggior numero di download e ha una vasta community; Il suo sviluppatore, lungi dal riposare sugli allori, continua a pubblicare combinazioni alfanumeriche in cui puoi ottenere di tutto, dai design di armi e personaggi ai diamanti.

Sebbene fuoco libero è un ‘libero di giocare‘, le microtransazioni al suo interno sono una componente importante degli interessi monetari dell’azienda; Tuttavia, a beneficio dei suoi seguaci, questi sono i simboli che il titolo ha preparato per questo giorno.

Codici antincendio gratuiti per giovedì 12 agosto

In questa occasione, saranno 16 le combinazioni che potrai inserire dal portale ufficiale di Garena per entrare e vincere premi gratuiti assolutamente unici:

YXY3EGTLHGJX

3IBBMSL7AK8G

W0JJAFV3TU5E

TJ57OSSDN5AP

WLSGJXS5KFYR

B6IYCTNH4PV3

FFMC5GZ8S3JC

R9UVPEYJOXZX

XLMMVSBNV6YC

XUW3FNK7AV8N

C23Q2AGP9PH

FFMCLJESSCR7

FFPLFMSJDKEL

F2AYSAH5CCQH

5FBKP6U2A6VD

5XMJPG7RH49R

Come inserire i codici Free Fire?

Entra nella pagina ufficiale di fuoco libero NS clicca qui .

NS . Accedi a una qualsiasi delle tue opzioni ( Facebook e Google e ID Apple NS Twitter ).

e e NS ). Dopo aver effettuato l’accesso, inserisci il codice di ripristino nella casella e quindi premi il pulsante di conferma. La prossima cosa sarà battere”. accettare nella finestra popup.

nella finestra popup. Dopo un’estrazione riuscita, dovresti ricevere i premi nella casella di posta in gioco in meno di 24 ore.

NB– I giocatori che entrano come ospiti non potranno riscattare le ricompense. Devono collegare il loro account a uno qualsiasi dei social network.

Video consigliato

Il colosso dello streaming, Netflix, sta ora cercando di avventurarsi in un campo completamente nuovo per loro, riferendosi al mondo dei videogiochi poiché i suoi manager si sono resi conto che anche in questo campo dell’intrattenimento stanno guadagnando bene. (Fonte: America TV)