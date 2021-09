Codici Fire gratuiti per giovedì 2 settembre: come ottenere premi gratuiti per i videogiochi? | Garena | videogiochi | Battaglia reale | revtli | le risposte

I premi gratuiti stanno arrivando in ogni momento fuoco libero Grazie agli sforzi Garena Per offrire a milioni di utenti la migliore esperienza in video gioco. In questa occasione, ci saranno più di 50 gettoni gratuiti che puoi riscattare e ottenere decine di premi per battaglia reale.

Il titolo è ancora uno dei preferiti dai giocatori dispositivi portatili E ha già più di una comunità importante. Per continuare sulla strada del dare loro il meglio, continua a dare combinazioni alfanumeriche ottenere disegni di armie Caratteri E anche, a volte, Diamante.

si bene fuoco libero che ‘libero di giocare(Libero di giocare), contenuto all’interno Micro vettori Ottenere questi oggetti, ovviamente, ha un costo con denaro reale che viene poi convertito nella valuta stessa video gioco. Tuttavia, abbiamo già i codici per la consegna di materiale gratuito.

Codici Fire gratuiti per giovedì 2 settembre

Ci sono 52 codici riscattabili in questa occasione, gli stessi che dovrai inserire sul sito ufficiale di Garena per ottenere decine di premi senza costi aggiuntivi.

PR59-EZW4-HSZ9

SJ2V-RWXT-A2HG

FF9M-PGS3-85PS

FF9M-J31C-XKRG

HK9XP6XTE2ET

FF22-NYW9-4A00

FF5X-ZSZM-6LEF

FFTQ-T5IR-MCNX

FFA0-ES11-YL2D

FFX6-0C2I-IVYU

FFXV-GG8N-U4YB

FFE4-E0DI-KX2D

FF7W-SM0C-N44Z

FFA9-UVHX-4H7D

84J9-EYTY-FSMV

2BEM-BE4T-XU4P

HK9X-P6XT-E2ET

Z63G-WUBM-E7GH

LH3D-HG87-XU5U

FF9M-J476-HHXE

FF9M-2GF1-4CBF

JX5N-QCM7-U5CH

FFMC-F8XL-VNKC

FFMC-VGNA-BCZ5

4ST1-ZTBE-2RP9

FFMC-5GZ8-S3JC

ECSM-H8ZK-763Q

FFPLPQXXENMS

FFPLNZUWMALS

FFMC2SJLKXSB

FFPLOWHANSMA

C23Q2AGP9PH

FFMCLJESSCR7

FFPLFMSJDKEL

F2AYSAH5CCQH

5FBKP6U2A6VD

5XMJPG7RH49R

HZX8SUTD33VN

BARA-886A-V5GR

FFES-PORT-S3MU

FFIC-DCTS-L5FT

ZH6C-DBXF-DSPN

FFBC-T7P7-N2P2

FFBC-LY4L-NC4B

FFBC-C4QW-KLL9

FFBC-EGMP-C3HZ

9GJT-66GN-DCLN

5G9G-CY97-UUD4

YXY3-EGTL-HGJX

3IBB-MSL7-AK8G

W0JJ-AFV3-TU5E

TJ57-OSSD-N5AP

WLSG-JXS5-KFYR

B6IYC-TNH-4PV3

R9UV-PEYJ-OXZX

XLMM-VSBN-V6YC

XUW3-FNK7-AV8N

Come recuperare i codici antincendio gratuiti?

Login Pagina ufficiale di Free Fire NS clicca qui .

NS . Accedi a una delle opzioni che hai (Facebook, Google, ID Apple o Twitter).

Dopo aver effettuato l’accesso, inserisci il codice di ripristino nella casella e quindi premi il pulsante di conferma. La prossima cosa è fare clic su OK sul popup.

Dopo un’estrazione riuscita, dovresti ricevere i premi nella casella di posta in gioco in meno di 24 ore.

Nota: i giocatori che entrano come ospiti non potranno riscattare le ricompense. Devono collegare il proprio account a uno dei social network disponibili.

