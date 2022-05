Codici Free Fire oggi lunedì 16 maggio 2022; Queste sono le ricompense gratuite

SCi siamo laureati un altro giorno, Con codici di contenuto gratuiti Garena Free Fire, uno dei titoli per dispositivi mobili più scaricati e commentati oggi. E tutto è detto per merito proprio, perché lo sviluppatore e il distributore stanno facendo uno sforzo enorme – per molto tempo – per rimanere lì. È proprio per questo motivo che possiamo offrirti i codici Free Fire per oggi 16 maggio 2022.

perché? Bene, perché l’azienda, giorno dopo giorno, si impegna a rilasciare codici minimi di contenuto gratuito per mantenere i suoi utenti attivi e felici. È una politica a dir poco molto interessante, perché promuove la comunicazione ei contenuti. Come disse Carlos “Nez” Latri, l’adorabile meme ambulante, È gratis!Detto questo, passiamo ai codici Free Fire di oggi, 16 maggio.

Garena free Fire: codici bonus gratuiti per lunedì 16 maggio 2022

Ve lo ricordiamo soprattutto I codici scadono per 24 ore, anche se molti altri possono essere disabilitati dopo poche ore. Allo stesso modo, in alcuni casi, i codici sono limitati dalla regione.

22NSM7UGSZM7

38YVUW6WUJUT

3IBBMSL7AK8G

4EQDFV2GH3JU

4PVBSRG9ETBF

4R7G6TGFSB69

4SEADQFVQ1B4

4ST1ZTBE2RP9

5FBKP6U2A6VD

5XMJPG7RH49R

8F3QZKNTLWBZ

9BYDPUM5WK6Z

B1JI82J7635E

B6IYCTNH4PV3

DGE4BNR5T6KY

DM7Z79JEA896

ECSMH8ZK763Q

F2AYSAH5CCQH

F3TEFCXRSFEG

FB6HNJ1KDI8U

FBHJUYTRFICV

FBNJI87Y6TGH

FF0LE2VD80AC

FF27NXJDQPM4

FF71K0XVI8JV

FF75TAA0CO84

FF7R4KPTBZM1

FF9M2GF14CBF

FFA0ES11YL2D

FFBCT7P7N2P2

FFE4E0DIKX2D

FFEBA5L9SVR8

FFH2FLCGMT4O

FFL2Y88CV6OM

FMFCF8XLVNKC

FFOTEVKG863X

FFP2SIMCW17J

FFPLNZUWMALS

FFPLPQXXENMS

FFR2SZVTJBQE

FFT69CSAVKKJ

FFW0P19CSK9J

FFWQ3NZJHI2L

FFX1B3YS546O

FFX60C2IIVYU

FFXVGG8NU4YB

FH5JI3847Y5H

FIH8FS76F5TR

FJKI8U7Y6TRF

FSER5T6Y7U8I

FTRFVBHJFI87

FUJ98NB7U3YT

FUOJNB7VC6SR

GT8YKU8LIOJ9

HIB8U7V6YC5X

HK9XP6XTE2ET

JE45O67UY8UY

JX5NQCM7U5CH

M2W7EEM4UWXD

M9NXQGVPF2AV

MHM5D8ZQZP22

MQJWNBVHYAQM

NYKHI876D5SA

OUJ8N7B6VC5R

Q4QU4GQGE5KD

QD9SZ5U3NJ99

STQR41E2D34R

TFF9VNU6UD9J

TSAFQ7B4N56M

TUJ9Z4G8Y7D4

VM4P9K2XYDKF

W0JJAFV3TU5E

WCMERVCMUSZ9

YXY3EGTLHGJX

ZFMUVTLYSLSC

ZRJAPH294KV5

Come recuperare i codici di fuoco gratuiti

Se vuoi riscattare i codici Free Fire per oggi, sabato, 14 maggio o qualsiasi altro giorno, fallo e basta Accesso al portale gratuito Fire Rewards. Successivamente, devi accedere con il tuo account Free Fire, per poterlo fare tramite un utente di Facebook, Twitter, Google, Apple, Huawei o VK.

Una volta dentro, inserisci il codice di 12 cifre che ti abbiamo lasciato in precedenza. Dopo aver verificato che sia stato digitato correttamente, fare clic sul pulsante di conferma E attendi che il sistema indichi che il nuovo contenuto nel tuo account è già stato sbloccato. È finita, ora puoi tornare sul palco e scatenare il caos con i tuoi nuovi cosmetici.