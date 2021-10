Codici riscattabili gratuiti dal 26 ottobre (2021)

Prima di tutto, ricorda che i codici Effetto Jinshin per lui 26 ottobre 2021 Può scadere in qualsiasi momento, perché ha un limite di tempo per lo scambio, ed è per questo che miHoYo Nuovi codici aggiunti ogni giorno. Inoltre, i codici possono anche essere limitati a determinate regioni e di solito puoi usarli solo una volta per account. Pertanto, quando appare un nuovo codice, ti consigliamo di riscattarlo il prima possibile per avere la possibilità di ricevere tutti i bonus disponibili.

Se sei un giocatore Effetto JinshinUno dei giochi di ruolo più popolari al momento, probabilmente ne avrai bisogno Riscatta codici gratuiti, che dà tutti i tipi di ricompense. Tuttavia, potresti cercare come ottenere oggetti di valore protogema Gratis, quindi d’ora in poi ti diciamo che sei capitato nel posto giusto. Qui troverai un elenco di codici con protogem, bacche e altri oggetti gratuiti da sbloccare nel gioco, quindi continua a leggere.

Se uno di questi codici non è più disponibile al momento del riscatto, non scoraggiarti, prova un altro codice e potresti avere più fortuna. Inoltre, ricorda che i codici di riscatto possono essere riscattati solo una volta per personaggio o account. Quindi è possibile che alcuni di questi simboli siano già stati utilizzati. Nel caso in cui non sia valido per la tua regione, l’alternativa è utilizzare una VPN per cambiare temporaneamente la regione del tuo dispositivo, Nelle nostre guide puoi trovare come cambiare la regione del tuo dispositivo tramite VPN. Senza ulteriori indugi per ora, vi lasciamo con 8 codici di riscatto gratuiti per oggi.

Impatto di Genshin: codici di riscatto gratuiti a partire dal 26 ottobre (2021)

LS6T4L9ZZ7TH

GBNA9J5H9Y4H

6BAEJMBPDC7X

62EFJW7WGHSW

SMBJXYJV554Z

ACKQEKXNWMT8

BVAFDZY9 BEWY

9AC7B55HBNU4

Come riscattare i codici:

Per poter riscattare i codici di riscatto su Effetto Jinshin Innanzitutto, devi prendere in considerazione un requisito di base, ovvero devi aver raggiunto il grado di avventura 10 nel tuo gioco (qualcosa che si ottiene giocando e acquisendo esperienza in modi diversi). Una volta fatto ciò, puoi richiedere i codici seguendo questi semplici passaggi:

visitare Sito ufficiale di Genshin Impact .

. Accedi con lo stesso account miHoYo che usi nel tuo gioco.

che usi nel tuo gioco. Ora seleziona il server da cui stai giocando il titolo.

Il campo “nickname” deve essere compilato automaticamente solo quando si effettua l’accesso.

Infine, nella sezione “Riscatta codice”, copia e incolla il codice che corrisponde alla tua regione.

Fai clic su “Ripristina” e dovresti aver riscattato con successo il codice.

Tutto quello che devi fare è richiedere i premi nel gioco. Per fare ciò, accedi al tuo gioco e premi il pulsante del menu Paimon. Trova la sezione della posta e vedrai un nuovo messaggio da miHoYo con il codice premio riscattato.

Fatto, spero che queste icone Serviti e rendi la tua avventura attraverso Teyvat più interessante e divertente. Ti consigliamo di tornare ogni giorno per trovare nuove persone Codici bonus gratuiti sull’indirizzo. Ricorda che puoi giocare Effetto Jinshin Su piattaforme diverse, come PS4, PS5, Android, iOS e PC.