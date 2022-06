Cody Rhodes è salito sul ring con un livido a sorpresa in WWE Hell in a Cell | Seth Rollins | RMMD | Sport totali

La superstar Cody Rhodes è sbalordita entrando sul ring mentre trasmetteva Hell in a Cell 2022 tramite Peacock e WWE Network. Il film “American Nightmare” è stato riconosciuto per mostrare un forte gonfiore al braccio destro, al torace e ai bicipiti.

Prima della partita, la WWE ha annunciato che Rhodes si è strappato una parte del reggiseno durante una partita con Rollins a Raw questa settimana. Giorni dopo, Cody finì di strapparsi un muscolo durante una sessione di sollevamento pesi.

D’altra parte, ha detto Dave Meltzer, giornalista di Wrestling Observer “Cody si è infortunato durante un allenamento di sollevamento pesi questa settimana. La storia dietro le quinte la scorsa notte a Champaign, nell’Illinois, è che si è rotto il petto. Non so al 100% quale sia quell’infortunio. Questa è sicuramente la storia. quello che hanno detto diversi combattenti la scorsa notte, E Cody era lì, quindi probabilmente gli ho detto che il presupposto che tutti avevano era che avrebbe lavorato in una prigione infernale stanotte e da lì l’avremmo visto. Ma un petto lacerato, sai , è un infortunio piuttosto grave, se è così”.

La vittoria di Cody Rhodes

L’American Nightmare ha battuto Seth Rollins nell’Infernal Dungeon, nonostante il suo complesso infortunio. Con questo risultato, Rhodes ha battuto Rawles per la terza volta consecutiva: WrestleMania 38., WrestleMania Backlash e WWE Hell In A Cell.