Coinbase ha ottenuto la registrazione antiriciclaggio da parte della Banca di Spagna

L’exchange di criptovalute Coinbase ha ricevuto la registrazione per la conformità antiriciclaggio (AML).per la sua abbreviazione in inglese) Dalla Banca Centrale spagnola, come parte della sua continua espansione in tutta Europa.

secondo lancio Il 22 settembre, La registrazione presso la Banca di Spagna significa che gli utenti spagnoli potranno detenere i propri asset crittografici su Coinbase, nonché acquistare e vendere asset crittografici nella valuta legale spagnola.Euro.

“Questa registrazione consentirà a Coinbase di offrire la nostra gamma completa di prodotti e servizi agli utenti al dettaglio e istituzionali in Spagna, il tutto in conformità con il quadro giuridico nazionale.”

Ha sottolineato che quasi un terzo delle persone in Spagna ha una visione positiva delle risorse digitali. Ha affermato che “il 29% degli adulti in Spagna crede che le criptovalute siano il futuro della finanza”.

Inoltre, lo ha sottolineato Le criptovalute sono diventate il secondo metodo di pagamento preferito in SpagnaAndare oltre i tradizionali bonifici bancari.

Lo ha affermato Nana Murugesan, vicepresidente dello sviluppo internazionale e del business di Coinbase L’exchange continua a impegnarsi per la conformità normativa in tutto il mondo:

“Solo nell’ultimo anno, abbiamo ottenuto le registrazioni VASP in Italia, Irlanda e Paesi Bassi, nonché l’approvazione di principio e il lancio a Singapore, il lancio in Brasile e, più recentemente, il lancio in Canada”.

Siamo entusiasti di annunciare un altro importante traguardo internazionale per Coinbase con la registrazione VASP di oggi da parte della Banca di Spagna La chiarezza normativa per le criptovalute nell’UE aiuta ad accelerare i nostri sforzi di espansione nella regione! https://t.co/W78LHKzcB5 – Nana Murugesan ️ (@NanaMurugesan) 22 settembre 2023

Siamo entusiasti di annunciare un altro importante traguardo internazionale per Coinbase con la registrazione VASP di oggi da parte della Banca di Spagna.

La chiarezza normativa per le criptovalute nell’UE aiuta ad accelerare i nostri sforzi di espansione nella regione!

Ciò avviene poco dopo lo scambio di criptovaluta Crypto.com ha ricevuto l’approvazione normativa in Spagna. Il 23 giugno, Crypto.com ha annunciato di aver ottenuto la registrazione di Virtual Asset Service Provider (VASP) dalla Banca di Spagna.

Nell’ottobre 2021, Banca di Spagna Fornita guida su Le misure che i fornitori di servizi di crittografia possono intraprendere per ottenere la conformità antiriciclaggio (AML) nel Paese.

Le istruzioni specificano che gli scambi di criptovaluta devono presentare rapporti che dettaglino gli sforzi per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nel frattempo, recenti rapporti lo indicano Coinbase mira a stabilire una forte presenza in Europa.

Lo ha riferito il 22 settembre Cointelegraph Coinbase ha provato ad acquistare FTX Europe due volte, uno scambio di criptovaluta ormai defunto. Ci ha provato per la prima volta nel novembre 2022, quando FTX ha dichiarato fallimento, e poi di nuovo nel settembre 2023.

Ciò avviene nel contesto della recente conferma da parte del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS). La necessità che gli organismi di regolamentazione non europei esercitino una supervisione più rigorosa sul mercato globale delle criptovalute.

Mentre il Crypto Asset Markets Regulatory Act (MiCA) si avvicina alla scadenza di attuazione di dicembre 2024, Il rapporto EPRS richiede un quadro normativo più rigoroso nelle giurisdizioni extra-UE.

“Rimangono diversi canali attraverso i quali il sistema finanziario dell’UE e la sua indipendenza rimangono a rischio, poiché rimane dipendente dalle azioni politiche degli Stati non membri dell’UE nel contesto in cui si applicano le normative. Mica.”

