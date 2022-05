Cointelegraph apre una sede a Milano, accreditando Finance per operare in Italia

Binance aprirà una sede a Milano con accreditamento per operare in Italia



Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, ha rafforzato la sua presenza europea ottenendo la registrazione e il riconoscimento normativo in Italia. Una società Binance si era precedentemente registrata per operare in Francia all’inizio di maggio.

Venerdì, il blog ufficiale dell’exchange, Binance Italia, ha ottenuto il riconoscimento normativo nel Paese registrandosi come fornitore di servizi di criptovaluta presso Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ai sensi della legge italiana.

La Commissione finanziaria francese riconosce la contabilità come fornitore di servizi di asset digitali

La registrazione consente a Binance di offrire prodotti di criptovaluta ai propri clienti in Italia nel rispetto delle normative locali e di aprire uffici ed espandere il gruppo. Nella sua dichiarazione, il co-fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao ha ringraziato il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano e OAM per i loro sforzi volti a “definire e controllare i requisiti per operare in Italia con piena trasparenza”.

Leggi l’articolo completo su Cointelegraph