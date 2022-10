Cole Beasley si ritira dalla NFL dopo 11 stagioni

L’agente del veterano ricevitore ha ampiamente confermato che il giocatore pirata ha terminato la sua carriera

ampio futuro Cole Beasley Lui decise fare marcia indietro subordinare NFL dopo, dopo 11 stagioniha informato il suo agente mercoledì.

“È pronto per stare con la sua famiglia dopo aver giocato 11 stagioni “È ora di essere marito e padre a tempo pieno”, ha detto il suo agente, Joel Turner. ESPN.

“Sua moglie ei suoi figli sono ancora a casa in Texas. Hanno viaggiato per la prima partita, hanno subito uno sfratto la scorsa settimana, cosa che la Tampa Bay Organization non ha mai avuto nulla di simile all’apprezzamento che meritano per il modo in cui l’hanno gestita. [el huracán Ian]Nient’altro che cure di prima classe dalla famiglia Glazer, [el gerente general] Jason [Licht] S [el entrenador en jefe] vorresti [Bowles]. Non voleva più essere separato da loro. Ama sua moglie e i suoi figli e vuole stare con loro”.

PaisleyIl 33enne ha firmato con la squadra di allenatori dei Tampa Bay Buccaneers il 20 settembre ed è stato convocato nel roster attivo quattro giorni dopo. Ha visto l’azione in due partite – contro i Green Bay Packers ei Kansas City Chiefs – con quattro ricezioni per 17 yard. Paisley Ha detto dopo aver firmato con i Bucs che non sapeva se avrebbe avuto un’altra possibilità di giocare di nuovo.

Cole Beasley è apparso in due partite in questa stagione con i Tampa Bay Buccaneers. Icona di abbigliamento sportivo

“Per un giovane che è uscito dalla SMU e non è stato invitato a giocare nell’All-Star Game, che si è preparato per la sua giornata professionale allenandosi da solo nel campus che aveva altre 31 squadre nel NFL Distrutto come free agent non accreditato, solo i Dallas Cowboys gli hanno offerto un contratto e ha avuto una carriera impressionante. Permesso di vivere il sogno americano. Freddo Le ha sempre dato tutto quello che aveva”.

I Buffalo Bills gli hanno dato il permesso di cercare uno scambio all’inizio di marzo, ma alla fine lo hanno interrotto.

Paisley Ha raggiunto i suoi massimi in carriera con 82 ricezioni nelle stagioni 2020 e 2021 con i Bills, che lo hanno firmato come free agent nel 2019. Tuttavia, è stato multato più volte per aver violato i protocolli COVID-19 dei Bills. NFL la scorsa stagione ed è stato un critico delle politiche COVID-19 della lega, che sono state attenuate in questa stagione. Paisleyche non è stato vaccinato contro il COVID-19, ha saltato la partita della scorsa stagione dopo essere risultato positivo al virus.

Ha detto l’anno scorso che non ha avuto problemi a farsi vaccinare o meno, ma la possibilità di scegliere era importante per lui.

Paisley Ha iniziato la sua carriera con i Cowboys, che lo hanno firmato come free agent non certificato nel 2012. È diventato uno dei migliori ricevitori di slot in NFL A causa della sua capacità di trovare punti deboli nella copertura dell’area, possedendo anche una velocità che rendeva difficile contenerlo nella copertura personale.

Ha concluso la sua carriera con 554 ricezioni per 5.726 yard e 34 touchdown. Non è mai stato selezionato nel Pro Bowl, ma è stato selezionato come seconda squadra All-Pro dall’Associated Press nel 2020, quando ha raggiunto i suoi massimi in carriera in ricevimenti e arene (967).