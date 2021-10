Colin Farrell si diverte come un pinguino

Un lunghissimo, ma lunghissimo anno fa, nell’ottobre 2020, abbiamo potuto vedere alcune foto di un gruppo Batman. Insieme a Bruce Wayne di Robert Patterson, c’era una creazione sconosciuta metà umana e metà artificiale, che sembrava un personaggio di soprano Attraversa il multiverso fino al prossimo Batflick.

La bruttezza si è rivelata essere Colin Farrell. Travestito da Batman malvagio di nome Oswald Coplebot, noto anche come il Pinguino. Questo ci ha portato a scrivere una lunga lista di domande su come possiamo ragionevolmente aspettarci che gli strati di gomma sul viso di Pharrell si muovano come quelli di un umano il cui viso non è stato influenzato fornendo l’intero reparto trucco.

Bene, amici: oggi abbiamo le nostre risposte, con il nuovo trailer di Batman, che ha debuttato sabato al DC FanDome. Nei circa tre minuti dall’inizio del trailer del primo film di Batman da solista dai tempi di Christian Bale, abbiamo nuove foto di Selena Kyle/Catwoman interpretata da Zoe Kravitz, Paul Dano Riddler e, naturalmente, Pattinson. Compreso un ottimo grugnito di Batman! Non abbiamo molte storie nel trailer, tranne per il frequente suggerimento che Bruce Wayne abbia copiato l’armatura antiproiettile per la sua nuova avventura. Tuttavia, se siamo onesti, siamo ancora notoriamente affascinati dalla trasformazione di Farrell nel tuo tipo di zio italiano.

Nel trailer, abbiamo due potenti viste del pinguino. Nel primo momento, vediamo Batman che si prepara a prendere a pugni l’enorme ragazzo che grida: “Stai calmo, tesoro!” Come se fossi un personaggio non giocabile di un gioco Grand Theft Auto. Il secondo grande momento arriva verso la fine del trailer, in quello che sembra un inseguimento in macchina tra Oswald e la Batmobile. Il primo pensa di aver fatto esplodere il secondo, finché la Batmobile non emerge da una palla di fuoco, ancora una volta all’inseguimento. Per tutto il tempo, Farrell ride, urla e punta il dito, come se nessuno gli avesse detto che questo film di Batman deve essere sentimentale. Siamo contenti che sembri divertente là fuori.

Batman Uscirà nelle sale il 4 marzo 2022. Si spera che durante il tour stampa del film, Colin Farrell racconterà la storia di come le fiamme dell’auto esplosa hanno quasi sciolto gli arti protesici del pinguino.

Questo contenuto è importato da YouTube. Potresti essere in grado di trovare lo stesso contenuto in un altro formato o potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni sul loro sito web.

Questo contenuto è creato e gestito da una terza parte e viene importato in questa pagina per aiutare gli utenti a fornire il proprio indirizzo email. Potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io