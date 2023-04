Collegamenti deep web per entrare con Tor Browser

è facile perdersi nell’immensità Cos’è Internet non è solo questo. La solita cosa è conoscere una piccola parte di ciò che Internet è veramente. nessuna via d’uscita. Primo, perché non tutti i contenuti sono online Accessibile a tutti. E se è così, allora non tutto Indicizzato nei principali motori di ricerca. Inoltre, Internet è molto più che semplici pagine web. E anche se ci concentriamo su World Wide WebNon tutto è direttamente accessibile. Conosci i deep web link?

Tempo fa ho parlato della differenza tra Deep Web, Dark Web e Dark Net. Sono metodi di classificazione La parte più oscura di Internet. e che non è sempre illegale o ambiguo o serve a scopi illegali o criminali. A volte è semplicemente questo propri database A cui non tutti sono invitati. Ma a volte è illegale, come lo era ai suoi tempi con la Via della Seta.

Ma concentriamoci sui collegamenti deep web che ho menzionato prima. A differenza di quelli che usiamo abitualmente per accedere a siti web come quello che stai leggendo adesso, usano un altro protocollo. Uno Facilita la privacy e l’occultamento Dal server che ospita detto contenuto e da coloro che vi accedono.

Cos’è questa storia del Deep Web e del Dark Web?

In un precedente articolo di cui ho parlato La differenza tra il deep web (Deep Web) e il rete oscura (rete oscura Anche rete oscura). Per non dilungarci troppo, internet che visiti ogni giorno è come lo chiamiamo Rete di superficieIL Ragnatela sul tettoche appare indicizzato e disponibile a chiunque conosca un motore di ricerca o un collegamento diretto.

Il deep web, altrimenti noto come Il deep internet, invisibile o nascosto, parte del web. Più specificamente, che non è disponibile per tutti. A sua volta, può essere diviso in due parti. Il primo è legale E che sicuramente lo usi un paio di volte a settimana. Parliamo delle pagine della tua banca, del tuo centro sanitario o congiunto, dei siti ad accesso riservato agli articoli scientifici, dei forum privati, dei database privati, e così via. Puoi accedere a questa parte del Deep Web solo se disponi di un credenziali adeguate. Un codice, una password o un certificato digitale.

E all’interno del deep web lì partito illegale o per spostarsi tra i due. C’è chi lo differenzia e chi lo include. Da qui la possibile confusione. Stiamo parlando di rete oscura Anche rete oscura. Vi si accede attraverso protocolli diversi da quelli del solito web, HTTP o WWW. Spesso contengono contenuti che non possono essere pubblicati normalmente. O negozi online che offrono servizi e prodotti vietati in molti paesi.

Quale browser dovresti usare per il Deep Web?

Il deep web ha una parte privata e una parte nascosta più oscura. Quest’ultimo è nascosto per motivi legali. Anche se parte di esso lo fa anche dall’ideologia o dalla politica. È in questa parte del deep web che ci concentreremo. Per ovvie ragioni.

Se una parte del Deep Web viene nascosta utilizzando un protocollo diverso dal solito, avrai bisogno di un browser che supporti tale protocollo. Il protocollo di anonimato più popolare sul web conosciute come cipolle. Pertanto, i collegamenti Deep Web sono noti come Onion Link o Onion Sites.

Se parliamo di Onion allora dobbiamo parlare di Tor. TOR è stato convertito in un nome, che in realtà è un acronimo di Instradamento della cipolla. Instradamento della cipolla. Questo è il programma che è stato rilasciato al pubblico nel 2002. E il suo scopo Facilitazione di rete anonima Garantisce l’anonimato sia dei contenuti che fornisce che dei suoi utenti.

Eccotene alcune Browser Web che aprono i collegamenti Onion o il web profondo:

TorBrowser: Disponibile per Windows, macOS, Linux e Android

coraggioso: disponibile per Windows, macOS e Linux. Le versioni iOS e Android non supportano Tor

Navigatore a cipolla: Disponibile per iOS e iPadOS

Le pagine web che compongono questa rete anonima sono conosciute come Onion Links e hanno l’estensione estensione .onion Invece dei titoli che vediamo quotidianamente. Per aprirli avrai bisogno di un file Browser supportato Come quelli citati sopra.

Motori di ricerca per entrare nel deep web

Un modo per trovare qualcosa nel deep web è Ricerca. Può sembrare paradossale che i motori di ricerca facciano indicizzare i link del deep web quando il deep web è proprio lì per non essere indicizzato. Ma è.

DuckDuckGo: mostra collegamenti web normali e profondi.

Ricerca coraggiosa: offre anche un mix di web e deep web.

fiamma: Oltre 1,7 milioni di collegamenti Deep Web e Dark Web indicizzati.

Importanza: Un altro motore di ricerca di collegamenti deep web esclusivo. Contiene Web Link e Onion Link.

Directory con collegamenti deep web

Successivamente, una selezione di directory o repository di collegamenti Onion che ti aiuteranno in questo Trova praticamente qualsiasi servizio o contenuto Vuoi trovarlo nel deep web. Anche se ho provato a elencare le directory utilizzando collegamenti Deep Web attendibili, potrebbero esserci alcune directory che non sono consigliate a causa della loro legalità.

L’accesso a questi collegamenti è a proprio rischio e con opportune precauzioni. Non fornire informazioni personali, non scaricare nulla che non sai essere affidabile al 100% e ricordalo Leggi in vigore nel tuo paese È valido anche nel deep web.

wiki nascosto: è una directory di collegamenti web profondi Il più famoso . Contiene Web Link e Onion Link.

. Contiene Web Link e Onion Link. CipollaLink: scorso Grande magazzino di link. Non tutti sono consigliati. alla cautela.

di link. Non tutti sono consigliati. alla cautela. Torlink: lista con Servizi e contenuti Deep Web. Motori di ricerca, negozi online (non consigliato), hosting, upload di file, mezzi di informazione, forum, ecc.

Deep Web. Motori di ricerca, negozi online (non consigliato), hosting, upload di file, mezzi di informazione, forum, ecc. Elenco dei servizi Tor Onion: Wikipedia ne raccoglie un bel po’ I collegamenti a cipolla sono tra i più versatili . Comunicazioni, mezzi di informazione, software libero, pagine governative, motori di ricerca… Non tutti sono attivi.

. Comunicazioni, mezzi di informazione, software libero, pagine governative, motori di ricerca… Non tutti sono attivi. Collegamenti a cipolla: UN Breve ma originale Elenco dei collegamenti Onion ospitati su GitHub.

Elenco dei collegamenti Onion ospitati su GitHub. wiki nascosto: uno di Le directory principali sono in spagnolo Con collegamenti web profondi. Motori di ricerca, forum, chat, stampa, biblioteche, social network…

