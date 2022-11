Colombia: il governo Petro riprende il dialogo di pace con l’Esercito di Liberazione Nazionale

presidente colombiano, Gustavo Pietro, lo ha confermato Lunedì inizia il dialogo di pace con l’Esercito di liberazione nazionale, più di tre anni dopo la sua completa chiusura. Dopo aver appreso le informazioni, il La Procura della Repubblica ha sospeso i mandati di arresto per 17 Dei guerriglieri che prenderanno parte ai colloqui. Governo Carta storica Comincia così a compiere il primo passo verso il piano di “pace globale”, su cui punta maggiormente, a 60 anni dall’inizio del conflitto armato.

“Sì, è così. Sì, è vero,” Alla domanda se l’elenco dei negoziatori per la delegazione esistesse già e se i colloqui fossero iniziati lunedì, Petro ha risposto in una conferenza stampa. L’intervista del Presidente alla stampa è avvenuta durante le celebrazioni del 103° anniversario della fondazione dell’Aeronautica militare colombiana presso l’aeroporto militare Catam di Bogotà.

Riprendere il dialogo iniziato durante il mandato Juan Manuel Santos, arriva dopo più di tre anni di suspense. Con la promessa di “stracciare la pace”, l’ex presidente Ivan Duque si è insediato e ha invertito i progressi compiuti fino a quel momento, e in 2019 Hanno finito per chiudersi completamente dopo che un attacco alla polizia ha provocato la morte di diverse persone.

Governo Petro-Il primo presidente di sinistra della Colombia-, ho promosso i negoziati di pace fin dal primo giorno, non solo con l’ELN, ma con altri gruppi armati per emulare quanto accaduto nel 2016 con le FARC ormai estinte, che erano diventate un partito politico.

tavolo delle trattative

Il tavolo delle trattative è composto da diversi attori. Non si conoscono ancora tutti i nomi, quindi sono attese altre novità nei prossimi giorni. Ote Patino, ex combattente dell’M-19, il gruppo guerrigliero di cui faceva parte Petro, sarà uno dei delegati governativi al tavolo delle trattative. Saranno anche senatori, anche se non ancora confermati Evan Cepeda S Maria José Pizarro, ha riferito l’agenzia di stampa Sputnik.

Inoltre, è stato ufficialmente annunciato il leader della Cattle Breeders Guild, Jose Félix Lafore, Ardente oppositore di Petro e vicino all’ex presidente Alvaro Uribe. “Quindi, José Félix, con la sua mentalità, i suoi modi di pensare, la sua rappresentazione di un settore della società che indubbiamente ha molto da dire, la tua presenza sarà preziosa nei dialoghi che sono iniziati con l’Esercito di liberazione nazionale e si spera che servire come indagine”, ha detto Pietro giovedì durante l’apertura congressuale della federazione del bestiame del paese. La prima è quella che chiamiamo pace globale.

Il settore zootecnico è un punto chiave nei negoziati e nel quadro della storia del conflitto armato in Colombia: la ridistribuzione della terra, il suo uso e la sua produzione è la principale disputa in corso nel Paese.

Il giornale è stato citato dall’Esercito di Liberazione Nazionale Paese Colombia, la lista dei delegati ai colloqui sarà guidata da Israel Ramirez Pineda, Alias Paolo Beltran, Chi ha svolto questo ruolo durante i negoziati concordati tra quelle bande e il governo dell’allora presidente Juan Manuel Santos. Insieme a lui ci saranno i loro nomi di guerra Aureliano Carbonell, Gustavo Martinez, Alirio Sepúlveda, Nicolás Rodríguez Bautista, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García Lavina, Oscar Serrano e Vivian Henao.

Venezuela come quartier generale

Il Venezuela fungerà da garante e quartier generale, dove sono rimasti i leader dell’Esercito di liberazione nazionale, che sono arrivati ​​​​da Cuba dopo la vittoria di Petro quest’anno. Il Venezuela è stato garante del processo di pace nel 2016, quando Accompagnando la prima fase dei colloqui con l’Esercito di Liberazione Nazionale, insieme a Cuba, Norvegia, Cile, Brasile ed Ecuador, Durante il governo di Juan Manuel Santos quando fu firmata la pace con i combattenti delle FARC, nel 2016.

Quindi, sostieni la mediazione del presidente Hugo Chavez Nel primo decennio degli anni 2000, quando il conflitto armato era in uno dei suoi momenti peggiori, ha permesso il rilascio di ostaggi per mano delle FARC. E nel 1990, l’allora presidente Carlos Andrés Perez ha sostenuto la smobilitazione dei combattenti M-19 ed è stato un intermediario per l’Internazionale socialista per ricevere armi di guerriglia smobilitate, secondo la stampa nazionale.

in questa occasione, Peperoncino S Spagna Saranno compagni di conversazione.

Pace completa

Il 3 novembre il Congresso colombiano ha approvato a larga maggioranza Atto di pace globale Ciò fornisce un quadro giuridico per l’avvio di dialoghi tra il governo e tutte le organizzazioni armate che operano nel paese. Si tratta di una revisione della Legge 418 del 1997, nota anche come Legge sull’Ordine Pubblico, che prevede ora strumenti per avvicinamenti e colloqui di pace con vari gruppi armati, nonché la sospensione dei mandati di cattura e l’estradizione nei confronti di gruppi che avviano trattative.

Cos’è l’Esercito di Liberazione Nazionale?

L’Esercito di Liberazione Nazionale è un’organizzazione ribelle colombiana di sinistra che opera in Colombia e Venezuela, con un orientamento rivoluzionario marxista-leninista, filo-cubano. Dalla sua formazione, a 1964È stato un attore centrale nel conflitto armato interno in Colombia e ha partecipato ad altri quattro processi di dialogo con diversi governi.

Il massimo comandante della guerriglia conosciuto con uno pseudonimo, Antonio García, ha detto in un video: “Suggeriamo, se non vuoi attaccare le installazioni militari, beh, possiamo anche proporre di non attaccare le nostre”. dal giornale locale il tempo.

“Alcune persone pensano che la realtà debba essere diversa e che ne abbiano il diritto, ma la verità è che l’ELN esiste come parte di alcune contraddizioni nella società”, ha detto García. Queste dichiarazioni si aggiungono al fatto che, tramite il suo account Twitter, ha approfondito alcune delle obiezioni che alcuni membri di quelle bande hanno sui colloqui di pace.

Ha evidenziato diversi punti sui quali non erano d’accordo, lui compreso, ma che devono essere discussi al tavolo del dialogo. I cambiamenti che contribuiscono al raggiungimento della giustizia sociale e alla democratizzazione del Paese sono la via per la pace. Mai il contrario. Tutte queste domande sono ancora nella mente di Elenes. Regola.

Come parte dell’avvio di questi negoziati, L’Esercito di liberazione nazionale (ELN) ha liberato due soldati che aveva rapito al confine con il Venezuela All’inizio del mese, ha riferito il quotidiano colombiano El País. “Come gesto umanitario unilaterale, è stata presa la decisione di consegnare i prigionieri di guerra”, hanno affermato i militanti in un comunicato, consegnando i militari ai funzionari dell’Ufficio del difensore civico.

Si tratta di Fernando Orrego e Louver Mejia, che viaggiavano in autobus attraverso Tame, quando “si muovevano in borghese e in uno stato di indifesa”.