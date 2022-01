Colonna di Rodrigo Guindelman: Untold Space

a Rodrigo Guidelmann, conduttore di Radio Dona Santiago Adecto

Questa settimana ho imparato un aggettivo. È un Le Corbusier utilizzato nel 1945 e questa settimana faceva parte di un titolo di riflessione che l’architetto Carlos Millet ha scritto su Instagram a Santiago Adecto. indescrivibile. Questa è la parola. “Le Corbusier diceva che è lo spazio ineffabile che ha raggiunto la perfezione assoluta nell’occupazione dello spazio… Si rivolge a coloro che hanno il compito di realizzare una giusta ed efficiente occupazione dello spazio, e sono gli unici in grado mettere al loro posto gli oggetti della vita e, quindi, mettere la vita nel suo ambiente.” L’unico vero, in cui regna l’armonia “, ha spiegato Maillet.

In buon cileno, quell’aggettivo ha lasciato rimbalzare le palle per parlare di un libro la cui seconda edizione è appena stata pubblicata. Mi riferisco al “Monastero benedettino di Las Condes. Un’opera di architettura del patrimonio”, degli architetti Patricio Gros ed Enrique Vial, che è stato lanciato nel 1988 e ora, 34 anni dopo, è di nuovo disponibile, aggiornato con bellissime fotografie a colori.

La scorsa settimana, in un intimo incontro nella cappella dell’abbazia, si è svolta una conversazione con i suoi autori e con il benedettino frate Martin Correa, coautore con Fra Gabriel Guarda di quella chiesa, per annunciare pubblicamente questa seconda edizione. Uno degli unici libri in questo spazio è, secondo me, il più indicibile di tutti quelli in Cile. Ho avuto l’opportunità, anzi il mio più alto onore, di condividere con i presenti alcune parole, che credo mi aiutino a giustificare ciò che penso e sento sull’abbazia benedettina. E permettetemi di citare senza mezzi termini una parte di questa riflessione.

Ogni volta che posso torno al monastero, so già che è un monastero, l’ho imparato dal libro, ma per me è il monastero, mi piace la parola, cosa implica, cosa significa (deriva dal greco verbo monazein, che significa vivere da solo). Amo venire da solo. mi fa stare bene. è il mio posto preferito a santiago. sentirmi a casa.. so che posso partecipare 365 giorni all’anno e che sarò sempre il benvenuto. amo l’architettura di questa nave di cemento bianco e ammiro il suo equipaggio, ragazzi che studiano che cantano, che sviluppano le loro capacità, che pregano, che meditano. Torno perché c’è qualcosa che trovo qui non da nessun’altra parte. Sono i paesaggi di la collina di Los Piques e il collegamento con Apu Wamani, con El Plomo?È l’impronta di diversi importanti architetti che hanno contribuito umilmente e senza sforzo a questo lavoro?È il sigillo di quel gigante dell’arte che era Fray Pedro Supercaso, Dom (sic) Pedro, che fu sepolto a pochi metri di distanza? È la generosità di aver lasciato qui per sempre Maya, una bambina straordinaria che ha lasciato questo mondo a 12 anni? È questo il tuo capolavoro Marta Colvin e realizzata da Pancho Gazetua, forse la scultura più spettacolare del Cile? È l’odore di Le Corbusier e del Bauhaus? Ospitalità è la parola chiave per descrivere i benedettini? Non lo so. Tutto questo e forse qualcos’altro. Qui mi sento il benvenuto. Senza nemmeno dover incrociare una parola con qualcuno. Senza un invito ufficiale. So che la mia presenza e la presenza di tutti noi che veniamo e torniamo hanno valore. Mi piacerebbe essere qui, mi piacerebbe tornare. Ne ho bisogno. È una cura. piacere mio. È conforto. è un regalo. È meditazione. La sua bellezza. È la perfezione dell’austerità. Sono felice di avere questo libro, un’estensione di quella casa che ho a cuore nella mia biblioteca da questa settimana e che mi permette di studiare e di avere più contesto, forse, per capire perché ho bisogno di tornare, sempre, al monastero benedettino .”