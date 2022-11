Colore dei capelli che vince quest’anno 2022

Se è vero che negli ultimi anni ha suonato da quando ha saputo, Lucy Boynton ha sempre mantenuto la bionda tra i capelli, che è diventata uno dei suoi tratti distintivi per il pubblico.. Fino ad ora. ioArtista britannico americano Poche settimane prima della fine dell’anno, ha deciso di cambiare immagine e unirsi a uno dei colori della stagione, che prende il nome. biondo fragola.

Dietro questo cambiamento inaspettato e seducente che ci lascia con un’immagine dell’attrice più sviluppata e forse matura rispetto a Bohemian Rhapsody. Lui stesso ha pubblicato varie foto di Boynton con questa nuova acconciatura via Instagram, che ha posato per le telecamere in uno spettacolo Occhio azzurro pallido che è successo a Londra.

A metà strada tra il biondo dorato e il rosso, questo è un tono molto esotico che si differenzia dagli altri biondi perché riflessi rosa. Colore molto bello, soprattutto dentro Pelle chiara Poiché raggiunge un contrasto sottile e attraente, allo stesso tempo riesce a illuminare i lineamenti del viso e dona a ogni donna un aspetto delicato, bello e giovanile.

David M. BennettImmagini Getty

Non è un colore di capelli sconosciuto. Negli ultimi anni ha raggiunto notorietà nel mondo bellezzama è stata proprio in questa stagione che ha saputo distinguersi sull’asfalto e dimostrarsi un campione Uno dei più riusciti nel campo della poesia. Molti lo posizionano come il successore di Aperol Spritz, la rossa sexy che trionfa nel 2021.

biondo fragola: il colore che flirta con le celebrità

In questi mesi sono stati tanti i personaggi famosi del cinema o della moda che hanno scelto biondo fragola per i tuoi capelli Il caso più recente è stato quello della famosa attrice I Bridgertone Nicola Coughlan e Adeleche ha anche sorpreso il suo vasto pubblico da tutto il mondo salutando le sue famose ciocche bionde quest’inverno.

Tutto indica che sarà uno dei brani più frequenti alla fine del 2022 e forse all’inizio del 2023.

