Come abilitare o disabilitare il suono di avvio di iPhone 14

Conosciamo tutti il ​​suono di avvio dei nostri Mac, che è il suono distinto che sentiamo quando accendiamo il computer. suono di avvio Ora si tratta anche dell’iPhone Da iPhone 14. Vediamo come attivare o disattivare questo suono.

Avviso audio per accensione e spegnimento

Il nuovo iPhone 14 emette un segnale acustico all’avvio e anche allo spegnimento. Sembra un piccolo dettaglio, ma le persone ipovedenti non hanno ancora avuto modo di sapere, ad esempio, se il loro telefono È stato riavviato o se è stato riavviato.

Prima di parlare di come attivare o disattivare questi suoni, notiamo brevemente perché questa funzione apparentemente semplice non arriva su altri iPhone. Il motivo è semplice. Quando vengono riprodotti questi suoni, il sistema operativo non viene caricato, quindi è necessario caricare il suono Incluso nel firmware della stessa A16 Bionic e nella versione rinnovata della A15 Bionic. Pertanto, solo l’iPhone di quest’anno può eseguirlo.

Con quello, vediamo Come attivare o disattivare Questo indicatore audio per l’avvio e lo spegnimento. I passaggi sono molto semplici:

Apriamo l’applicazione Impostazioni sul nostro iPhone. Entrammo Accessibilità. noi tocchiamo audiovisivo. Attiviamo o disattiviamo suono dentro e fuori.

Maher. Con questo sapremo chiaramente quando il nostro iPhone si accende e si spegne. Una risorsa interessante per molti e una risorsa necessaria per alcuni che sarà sempre la benvenuta. un Un articolo Mac premium ora in arrivo anche su iPhone.

