Come accedere alla formazione gratuita per stimolare la crescita delle imprese di quartiere

Coca-Cola Argentina e i suoi alleati lanciano un programma accessibile per incoraggiare le aziende vicine a continuare a svilupparsi attraverso la digitalizzazione e l’innovazione (Coca-Cola)

IL Negozi di quartiere Svolgono un ruolo fondamentale nell’economia locale: sono punti di incontro e motori economici nelle loro comunità. Per loro, Coca Cola Argentina I suoi partner imbottigliatori – Coca-Cola Femsa, Coca-Cola Andina, Reginald Lee e Arca Continental – hanno lanciato il programma.Coca-Cola dà impulso al tuo business“.

Si tratta di un’iniziativa nata con l’obiettivo di supportare e rifornire gli esercizi commerciali come chioschi, negozi e bar Strumenti per continuare a crescere E affrontare le sfide del presente.

Programma Coca-Cola dà impulso al tuo business Offerte Formazione gratuita e pratiche. È supportato da Fondazione Coca Cola Si concentra sulla fornitura di conoscenze essenziali per promuovere le imprese in tutto il paese. Fin dalla sua istituzione nel 2020, questa proposta ha aiutato i trader ad adattarsi alle nuove realtà del mercato. Inoltre, includeva Guida personale Per ogni partecipante.

La piattaforma è flessibile e… Non specifica scadenzePermettendoti di accedere ai contenuti in qualsiasi momento. Allo stesso modo, per facilitare l’accesso, la formazione (progettata in collaborazione con Fondazione Incotides) può essere preso Tramite WhatsApp. Ciò rende possibile l’apprendimento dai telefoni cellulari, senza spendere dati, il che è utile soprattutto per chi non dispone di WiFi sul posto di lavoro.

Gli argomenti trattati nel programma includono: comando, incentivare E gestione finanziaria, La chiave per la crescita personale e professionale dei trader. Inoltre, si rivolge Vendita e strumenti digitaliCon l’obiettivo che i partecipanti migliorino le proprie strategie di business, creino promozioni attraenti e attirino nuovi clienti.

“Siamo molto felici di collaborare per continuare a rafforzare le economie locali e offrire alle persone maggiori e migliori opportunità. Crediamo che la chiave del successo in qualsiasi tipo di progetto sia unire le forze e lavorare come un’unica squadra, motivo per cui siamo entusiasti sull’impatto che avrà questo programma e sui risultati che vedremo oggi in futuro, Gerardo Márquez, portavoce dell’organizzazione, ha dichiarato: “La vita quotidiana di questi ristoranti, negozi e chioschi è un pilastro essenziale della nostra economia e società”. .” Fondazione Incotides.

Oltre alla formazione online, Coca Cola Argentina Conduce seminari in presenza in diversi governatorati come: Buenos Aires, Tucuman E CordovaQuesto con l’obiettivo di raggiungere più commercianti.

Un esempio notevole del programma è il caso del magazzino Leticia San Miguel de Tucumánche ha trovato nella formazione l’aiuto necessario per far crescere l’azienda di famiglia: “Abbiamo iniziato con mia madre e siamo cresciuti poco a poco. Avevamo un frigorifero, un’affettatrice, una gondola e una vetrina, oggi, a 15 anni,; la nostra bancarella si è trasformata in un mini market.

La commerciante ha inoltre spiegato che i consigli contenuti in questo spazio le hanno consentito di farlo Migliora gli aspetti chiave della tua attività Continuando così a crescere nonostante gli ostacoli: “Ci hanno aiutato a capire cosa stiamo facendo bene, cosa non va e cosa si può migliorare”.

Fin dal suo inizio, Coca-Cola dà impulso al tuo business Ha fornito risorse preziose per i trader dal vivo. Secondo l’azienda, nelle edizioni precedenti, i partecipanti non solo hanno aumentato le vendite, ma hanno anche migliorato le prestazioni Organizza le tue finanze E la sua capacità di farlo Fornire promozioni di successo.

In questo senso, l’impegno dell’azienda nei confronti delle comunità locali va oltre la vendita dei prodotti. “La sfida oggi è reinventarsi, per questo ti offriamo questi corsi di formazione gratuiti, pratici e completamente flessibili, senza scadenze, in modo che tutti possano farli al momento giusto”, ha affermato Silvina Bianco, Direttore della Sostenibilità dell’Argentina. E c’è l’Uruguay coca-cola.

“Abbiamo un fermo impegno a crescere insieme, in linea con il nostro obiettivo di continuare a favorire lo sviluppo delle nostre comunità attraverso la formazione, la digitalizzazione e l’innovazione”, ha aggiunto Bianco. Questa attenzione alla digitalizzazione e all’innovazione consente all’azienda di continuare a supportare i commercianti in un ambiente in continua evoluzione.

Quest’anno il programma ha una portata più ampia ed è compatibile con… Campagna “Insieme in tutti”.. Questa iniziativa mira a continuare ad accompagnare gli argentini in tutte le circostanze.

Durante gli 82 anni trascorsi nel Paese. L’organizzazione continua a dimostrare il proprio impegno nei confronti del Paese, poiché le sue iniziative non solo ne guidano la crescita, ma rafforzano anche le comunità locali. Coca-Cola dà impulso al tuo business È un esempio di come continuiamo a generare valore a livello locale, aiutando i commercianti di quartiere a prosperare in un contesto economico difficile.

Chi desidera accedere alla formazione può registrarsi Qui.