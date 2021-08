Come aggiornare WhatsApp su Android

Aggiunge WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook Più di 2 miliardi di utenti attivi Intorno al mondo. podio vai Incorporando nuovi strumenti e funzioni ogni minimo che costringe i suoi utenti ad aggiornare l’app in modo che non sia obsoleta.

L’aggiornamento dell’applicazione WhatsApp ci consente di accedere a tutte le novità dell’applicazione e garantisce un funzionamento sicuro

Infatti, WhatsApp ha annunciato la scorsa settimana che a partire dal 1 novembre, Smetterà di funzionare su alcuni telefoni cellulari. I dispositivi interessati sono tutti quei dispositivi che non dispongono di Android 4.0.3 o iOS versione 9 o successiva, a causa del fatto che il loro sistema operativo è troppo vecchio per supportare i successivi aggiornamenti di WhatsApp.

Senza aggiornare l’applicazione WhatsApp, non è possibile divertirsi Notizie che si uniscono per il suo lavoro. Inoltre, non aggiornare l’app WhatsApp Può portare a problemi di sicurezza sul nostro telefono. Qui spieghiamo i diversi modi per mantenere aggiornato WhatsApp:

Play Store: Questo è il modo più popolare e semplice per aggiornare WhatsApp. E a meno che non lo modifichi nelle impostazioni, l’app si aggiorna automaticamente al tocco. Tuttavia, se la memoria del telefono è piena, l’aggiornamento non verrà eseguito.

Se vuoi sapere se hai aggiornamenti in sospeso, devi entrare nell’app Play Store. Quindi devi fare clic sul tuo profilo, nell’angolo in alto a destra dello schermo. Quando lo fai, viene visualizzata una scheda con diverse opzioni e devi fare clic sulla prima opzione: “Gestisci app e dispositivi”. Quando tocchi lì, arriverai a una schermata che ti informa degli aggiornamenti in sospeso, sia in WhatsApp che in altre app.

Versione beta di WhatsApp: Beta è la versione di WhatsApp in cui l’azienda sta testando le novità che passeranno presto alla versione ufficiale. WhatsApp Beta è una versione in sviluppo, con aggiornamenti quasi settimanali, con cui puoi goderti i nuovi strumenti dell’applicazione prima del resto degli utenti.

È possibile accedere a questa versione di WhatsApp anche dal Play Store. Per fare ciò, devi registrarti come tester o “tester” dell’app da Google Play, cosa che può essere fatta seguendo questo link. Dopodiché, devi andare sul Play Store per aggiornare WhatsApp come spiegato nel punto precedente.

Da WhatsApp: Il sito Web ufficiale dell’app ti consente anche di installarne l’ultima versione per Android. Puoi farlo inserendo il link whatsApp.com/android.

In questo modo scaricherai l’APK della versione beta di WhatsApp, ovvero un pacchetto di installazione che contiene i dati del servizio da eseguire. Sebbene sia una versione di prova, di solito viene scaricata dal sito Web di WhatsApp Versione precedente che può essere ottenuto dal Play Store.