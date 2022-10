Come aprire un caso Clayface e trovare le ombre

di tre casi di cattivi secondari Disponibile in Gotham Cavalierisolo uno di loro ha condizione di apertura specialee questo è il punto Clive. Le missioni di questo personaggio Non appare solo quando vai avanti Sul Datama tu devi soddisfare determinati fattori Specifico per poterlo attivare per primo tra i nostri file aperti.

In caso di dubbi e Non sai cosa fare Esatto, in questo post la nostra guida Ti mostreremo Quali sono i passaggi da seguire Per sbloccare il caso del malvagio Clayface e Come trovi il deforme? per il tuo campionamento Facilmente.

File di caso malvagio CF01: Clive Può essere aperto solo una volta Questi requisiti sono soddisfatti Nel tuo gioco:

Devi progredito nella storia Principale caso completo 02 tana del coniglio.

Principale tana del coniglio. Una volta che sei dentro Stato 03 o successivo dovresti andare in zona estremità occidentale .

dovresti andare in zona . D’ora in poi, per le strade del West End, dovrai cercare i codici crimini arancioni (Triangoli che di solito sono bianchi).

(Triangoli che di solito sono bianchi). Vai al sito web di uno di questi crimini e vedrai un file Clive d’imitazione Attaccare un civile (uno strano criminale criminale).

Attaccare un civile (uno strano criminale criminale). Semplicemente Sconfitta dell’ombra Colpiscilo e raccogli il campione che cade.

Facendo questi passaggi e superando la prima imitazione creta che trovi, deve essere attivato senza alcun problema Prima missione Relativo al caso Clayface intitolato “The Obedient Thief”, che consiste nello specifico nel trovare 5 falsi.

Come accennato in precedenza, la prima missione dello stato di Clayface chiamata “The Malleable Reaver” ti chiede di farlo Trova e assegna fino a 5 sfumature da Clive. In caso di dubbi, dovresti sapere Quanto segue riguarda questi nemici:

Clive d’imitazione Apparendo solo nel West End Dopo aver completato il numero 02 della storia principale.

Dopo aver completato il numero 02 della storia principale. ombre dallo stato 03 Fino a quando non ne provi 5 (sono disponibili anche dopo aver terminato la storia principale).

Fino a quando non ne provi 5 (sono disponibili anche dopo aver terminato la storia principale). Il luogo in cui vengono create le ombre completamente casuale ovvero non hanno posizioni fisse sulla mappa.

ovvero non hanno posizioni fisse sulla mappa. Basta camminare per le strade del West End e Usa AR o la bussola Per esplorare i dintorni, dovresti sempre averne alcuni 200-400 m Tu icona della tradizione.

Per esplorare i dintorni, dovresti sempre averne alcuni Tu icona della tradizione. Ricorda che l’icona dell’ombra è contrassegnata dall’estensione triangolo Dal crimine, ma dal colore arancia (Come quello nella foto sotto).

Se per qualsiasi motivo intorno a te non si crea alcuna tradizione, Ritorno al campanile E torna un’altra notte per saperne di più. Ogni ombra è molto facile da sconfiggere e Ognuno lascia un campione di argilla quando si scioglie. Quando ricevi tutti e 5 i campioni, dovresti ricevere ufficialmente una borsa Clayface nel tuo dispositivo File E il prossimo compito.

Dopo aver completato questo compito Non appariranno più ombre È segnato nel West End, ma ha senso, perché d’ora in poi non ne avrai più bisogno.