Come arrivare ad Oricorio durante la Festa dei Colori

un nuovo evento Disponibile in Pokemon GO celebrare Festa del colore Dove possiamo ottenerlo Orikorio Quindi, per la prima volta, nella seguente guida vi diremo tutti i dettagli a riguardo e come ottenere questo campione. non perderlo!

Pokémon GO: come ottenere Oricorio durante la Festa dei Colori

Il Dal 15 al 20 marzo Potremo partecipare a questo evento globale in cui le esche dureranno tre ore e Oricorio debutterà nell’ambito di Stagione d’Olan. In effetti, possiamo trovarlo nelle sue varie forme:

Stile appassionato di Orikorio

Oricorio in stile cartone animato

Oricorio stile tranquillo

Raffinato stile Oricorio

incontro selvaggio

Poi, troverai gli incontri selvaggi a cui possiamo assistere durante il Festival dei Colori, molti dei quali possono apparire in forma variopinto

Oricorio apparirà in tutte le sue forme in modo selvaggio. Inoltre, con un po’ di fortuna possiamo anche trovare Bella, detox e alumola.

Potremo invece ottenere nuovi oggetti per l’avatar che saranno disponibili nel negozio anche dopo l’evento.