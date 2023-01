Come attivare AMD EXPO su una scheda madre AM5 con Ryzen 7000

Con il lancio dei nuovi processori Ryzen 7000 e delle schede madri AM5, c’è stata anche una presentazione di Tecnologia AMD EXPO. Questa tecnologia ce lo consente Utilizzo di profili RAM con frequenze di lavoro e tempi di risposta meglio regolati Mantenendo la stabilità completa e senza dover passare attraverso configurazioni complesse. In questo articolo spiegheremo come attivare AMD EXPO in modo semplice e veloce.

Prima di tutto, è importante tenere conto del fatto che per godere di questa tecnologia è necessario Hai un set di moduli RAM compatibili. Non tutti i moduli RAM in commercio hanno AMD EXPO, infatti si tratta di una tecnologia abbastanza recente e la sua presenza è ancora molto limitata, quindi prima di tutto assicuratevi che il kit che utilizzate ne sia provvisto. Non è complicato, devi solo farlo Cerca il logo AMD EXPO nel vassoio della RAM.

Come attivare la tecnologia AMD EXPO e verificare che tutto funzioni correttamente