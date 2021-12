Come attivare Google Chat, l’app Gmail che rivaleggia con Slack

Cosa puoi fare con Google Chat?

Con la funzionalità di Google è possibile inviare messaggi, modificare conversazioni, creare stanze o aggiungere utenti a stanze di chat come WhatsApp o Slack, ed è anche possibile silenziare, disattivare o bloccare questi tipi di aree di lavoro dopo aver completato una bozza.

Lo strumento fa parte di Google Workspace e consente anche di avviare videochiamate, creare documenti, fogli di lavoro e presentazioni nelle stanze, nonché collaborare su documenti e fogli di lavoro dalle stanze. Tra le caratteristiche che possono attirare maggiormente l’attenzione c’è l’assegnazione di compiti all’interno degli spazi o delle stanze creati, che fa riferimento ad altri strumenti di lavoro a distanza come Trello.

All’interno della gestione della chat, è possibile nascondere o eliminare le conversazioni di messaggi diretti, attivare o disattivare le notifiche della chat e applicare un filtro Non disturbare, nel caso in cui si abbia bisogno di tempo per l’ispirazione.

Come installare Google Chat su Chrome?

Per poter utilizzare questo strumento, dovrai solo installare l’app Google Chat autonoma nel tuo browser Chrome.

Importante: non esiste un’estensione di Google Chat in Chrome. Per un’esperienza simile, installa l’app autonoma.

Per installare l’app Google Chat autonoma per PWA, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti: Tuttavia, per accedere allo strumento, devi disporre di determinate proprietà sul tuo computer.

Il tuo dispositivo deve utilizzare Google Chrome 73 o versioni successive.

Chrome non deve essere il tuo browser predefinito, ma deve essere aperto per utilizzare l’app di chat autonoma.

Puoi installare estensioni e app di Chrome sul tuo computer.

Se non riesci a completare l’installazione e stai utilizzando un account scolastico o aziendale, contatta il tuo amministratore di Google Workspace.

Per installare l’app sul tuo computer, prova uno dei seguenti metodi: Se non l’hai ancora installata, si aprirà un pop-up per scaricarla.

Nota: questo popup potrebbe apparire poco dopo aver utilizzato Google Chat per la prima volta. Nella barra degli URL in alto a destra di Google Chrome, fai clic su Installa e poi su Installa.

Come installo Google Chat sul mio smartphone o tablet?

Sebbene alcuni utenti abbiano l’app installata per impostazione predefinita nei loro bundle di app di lavoro, puoi cercare e configurare direttamente l’app negli store ufficiali PlayStore o AppStore.