Come attivare i messaggi temporanei da WhatsApp Web

In una chat individuale, i messaggi temporanei possono essere attivati ​​o disattivati ​​da qualsiasi utente. Mentre nel gruppo Qualsiasi partecipante può attivare o disattivare i messaggi temporanei. Tuttavia, nel caso di gruppi, chi li gestisce può solo modificare le impostazioni per consentire Ufficiali Puoi attivare o disattivare questa opzione.

Se l’utente non apre l’applicazione entro 24 ore, 7 giorni o 90 giorni, il messaggio scompare. Tuttavia, L’anteprima del messaggio può essere mostrata nelle notifiche fino all’apertura di WhatsApp .

. Quando rispondi a un messaggio, il primo messaggio è tra virgolette. Se rispondi a un messaggio temporaneo, il testo citato può essere rimani in chat dopo il periodo specificato.

dopo il periodo specificato. Se un messaggio temporaneo viene inoltrato a una conversazione con i messaggi temporanei disattivati, Il messaggio non scomparirà dalla chat .

. Se l’utente crea un file supportare Prima che il messaggio scompaia, verrà eseguito il backup. I messaggi temporanei verranno eliminati quando l’utente esegue il ripristino da un backup.

Come impostare messaggi temporanei per il tuo account

Puoi abilitare i messaggi temporanei per impostazione predefinita per tutti Nuove chat per single. Segui questi passaggi indipendentemente dal modello del tuo smartphone:

iPhone e Android

In WhatsApp, vai a Impostazioni o Impostazioni; clicca su progetto di legge > Privacy > Durata predefinita o durata predefinita di un messaggio E scegli la durata.

Come attivare o disattivare i messaggi temporanei da WhatsApp Web

Attiva i messaggi temporanei

Qualsiasi utente può attivare messaggi temporanei in una chat individuale. Una volta attivati, i nuovi messaggi inviati nella chat scompariranno dopo un periodo di tempo da te scelto. Per fare ciò, hai seguito questi passaggi:

Ho aperto la chat Il WhatsApp .

. Clicca su Nome del contatto .

. scegli dentro messaggi temporanei.

Se richiesto, fare clic su Sì Completare.

Lui sceglie 24 ore E il 7 giorni o 90 giorni.

Disattiva i messaggi temporanei

Qualsiasi utente può disabilitare i messaggi temporanei quando vuoi. Una volta disabilitati, i messaggi inviati nella chat non scompariranno più.

Ho aperto la chat Il WhatsApp .

. Clicca su Nome del contatto .

. scegli dentro messaggi temporanei.

Se richiesto, fare clic su Sì Completare.

File multimediali nei messaggi temporanei

Per impostazione predefinita, vengono scaricati i file multimediali che scarichi su WhatsApp automaticamente nelle tue foto Se i messaggi temporanei sono attivati, I file multimediali inviati in quella chat scompariranno, ma verranno salvati sul telefono se il download automatico è attivato. Puoi disabilitarlo andando su Impostazioni > dati e archiviazione.

