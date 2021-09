Vuoi sapere come attivare il nuovo menu di condivisione di Chrome? Te lo stiamo spiegando, quindi prendi nota perché è molto semplice e potrebbe esserti utile. Inoltre, Il nuovo menu di condivisione di Chrome è una funzionalità che il browser di Google rilascerà prima piuttosto che dopo, quindi prendi due piccioni con una fava: controlla se ti piace o no e anticipa il lancio ufficiale, perché questo è qualcosa che arriva con un sì o un sì.

Come sapete, è stato lanciato pochi giorni fa Cromo 94 Tra le novità c’è un po’ di tutto, compreso Caratteristiche controverse Nessuno che si preoccupa della propria privacy sarà contento. Ora, dal momento che è improbabile che ci sia qualcuno che si preoccupa della propria privacy e utilizza Chrome, il browser Web più popolare sul mercato fino ad oggi, ecco una “novità nascosta” che potresti essere interessato a sapere, se tutti usi Chrome.

Infatti, se utilizzi Chrome e ne segui un po’ lo sviluppo, saprai anche che nuove funzionalità sono in fase di test in Versioni di sviluppo, fino a quando non raggiungono la stalla e hanno il potere per tutti. Prima il periodo di test veniva mantenuto nella stessa versione stabile, ma in modo nascosto, accessibile solo attivando un’opzione nascosta. Bene, il nuovo menu di condivisione di Chrome rientra in questa categoria.

Non è una novità: te ne abbiamo parlato Il nuovo menu di condivisione di Chrome, ma poi era disponibile solo per l’attivazione nella versione Canary del browser, molto eccitante per tutto a venire, ma non consigliato per l’uso quotidiano. Ora, però, la funzionalità di un tempo è già disponibile nella versione stabile, anche se devi attivarla manualmente. E no, non c’è alcun rischio nel provarlo.

Perché allora non è attivato per impostazione predefinita? Poiché Google si prende il suo tempo e sì, potrebbe essere necessario perfezionarlo un po’ per aggiungere un’opzione, ma non c’è alcun rischio e se si verifica un problema, è sufficiente invertire la modifica per rimanere invariata. Vale la pena attivare il nuovo menu di condivisione di Chrome? Questo va davvero a gusti ed esigenze, ma non è male e non sarebbe una funzione opzionale…

Parlando di opzioni, questo è il più grande svantaggio del nuovo menu: Ha quello che ha e niente di più, non c’è un modo ovvio per aggiungere o rimuovere qualcosa: copia il link, invialo ai tuoi dispositivi, crea un codice QR, invia e salva la pagina come…; Condividi il collegamento con Facebook, WhatsApp, Twitter e LinkedIn. Queste sono le nuove opzioni del menu Condividi di Chrome, il cui pulsante si trova a sinistra di Aggiungi segnalibro, all’interno della barra degli indirizzi del browser.

Se vuoi attivarlo, inserisci il seguente indirizzo e procedi ad esso (Forse e riavviare il browser):

chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox

Ti piace? Non ti piace? Qual’è la tua opinione? Penso che mille anni fa avrebbero dovuto aggiungere qualcosa del genere, ma è troppo tardi e sbagliato. Speriamo che quando sarà disponibile per tutti, includano l’opzione per modificare le opzioni del menu, perché mentre potrebbe essere utile alla maggior parte delle persone, c’è un’altra minoranza di persone che non sarà soddisfatta. Certo, potrebbe anche non usare Chrome.