Come attivare la lente d’ingrandimento su iPhone e telefoni Android

Negli anni, i presentatori hanno lavorato Software Per fornire agli utenti un accesso migliore.

Androide S manzana, in questo senso, non è stato abbandonato, dopo che sono stati apportati miglioramenti all’accessibilità durante gli aggiornamenti. A questo punto Infobae spiegherà di cosa si tratta ‘Backup’ Cos’è? Oggi tocca a tutti i lettori impararlo Attiva la lente d’ingrandimento I phone e Android.

Se qualche lettore ha bisogno di aiuto per visualizzare i contenuti in un formato . Dispositivo, in entrambi i terminal è prevista la possibilità di accessibilità con lente d’ingrandimento. Questa opzione di accessibilità consente di ingrandire lo schermo di un file cellulare anche onda. Su alcuni telefoni cellulari, questa funzione viene chiamata ‘lente d’ingrandimento’. In altri casi si chiama ‘estensione’.

Ecco come puoi attivare la lente d’ingrandimento su iPhone

Per attivare la lente d’ingrandimento sul tuo iPhone, devi andare su ‘Accessibilità’ dalla lista Impostazioni E cerca l’opzione Ingrandisci.

Puoi anche scegliere di accedere a questa opzione in modo più comodo digitando nella barra in alto della sezione principale.

Con questa opzione, tu La lente d’ingrandimento si accende o si spegne su iPhone. Per accedere alla lente d’ingrandimento, toccare tre dita schermo e quindi trascinarlo in un punto qualsiasi dello schermo.

Configura ulteriori impostazioni della lente di ingrandimento su iPhone

iPhone porta una funzione chiamata Segui il focus. Questa funzione automatizza il funzionamento della lente d’ingrandimento. Non è necessario spostare completamente la lente d’ingrandimento.perché seguirà il focus di ciò che viene fatto.

Inoltre, ci sono altre impostazioni associate come Impostazioni digitazione intelligente Oltre a quanto segue:

– Tasti rapidi.

Controllo dello zoom.

– Espandi l’area.

Filtro zoom.

In fondo, troverai una barra per regolarlo Livello della lente d’ingrandimento. Il livello predefinito su iPhone è x5, che è in grado di aumentare fino a x15 nelle ultime versioni iOS.

Questo sarà tutto per Indica l’ingrandimento o la lente d’ingrandimento. Puoi sempre provare a scaricarne uno Applicazione iOS per aiutare, ma cosa Si consiglia di utilizzare un file Sistema operativo.

Ecco come attivare la lente d’ingrandimento su Android

Android viene fornito con un sacco di funzionalità di accessibilità integrate. Di solito, queste funzionalità non sono abilitate per impostazione predefinita.

per attivarlo, Devi andare nelle impostazioni di Android e attivarlo. I vari livelli di personalizzazione possono cambiare il nome di queste opzioni ma generalmente sono classificati come Accessibilità.

Accedi alle opzioni di accessibilità per attivare lo zoom

Per attivare lo zoom, devi attivare le opzioni di accessibilità e all’interno dovresti vedere l’opzione per ingrandire o una lente d’ingrandimento. Dopo aver abilitato l’opzione, chiede di creare un collegamento per azionare la lente d’ingrandimento.

A seconda del livello di personalizzazione, troverai Diversi modi per attivare la lente d’ingrandimento. Infobae lascia un po’ sotto:

Utilizzando il pulsante di accesso: Come accennato in precedenza, quando attivi il menu Accessibilità, avrai una nuova opzione sullo schermo per questo menu. Basta fare clic sulla nuova icona che sarà in quell’elenco.

Usando i tasti del volume: Il prossimo modo per attivare la lente d’ingrandimento è tenere premuto Tasti del volume.

Triplo tocco: Puoi anche attivare la lente di ingrandimento creando un file Toccare tre volte lo schermo. Questa opzione può essere Meno consigliato. In applicazioni come i giochi, può essere aperto senza che sia necessario e può appesantire l’esperienza.

Regola il tipo di zoom

venendo con Android 12sebbene possa essere trovato anche in alcuni livelli di personalizzazione, c’è un’opzione per Scegli il tipo di estensione Dalla lente d’ingrandimento in questo caso sono disponibili due estensioni per Android:

– Ingrandisci lo schermo intero. In questa modalità, Android ingrandirà l’intero schermo per farlo sembrare più grande. Si vedrà che c’è un file scatola arancione Nell’area in cui è attivato lo zoom.

– Ingrandisci parte dello schermo. Se hai familiarità con finestresarai in grado di ricordare l’opzione lente di ingrandimento per questo sistema. Per Android, sarà la stessa funzionalità. Creerà una casella in cui puoi vedere cosa c’è sullo schermo ingrandito.

usando il gesto di pizzico, Ingrandiremo l’immagine. Per disattivare la lente d’ingrandimento è sufficiente ripetere la procedura di attivazione. scatola Può essere spostato in qualsiasi area dello schermo.

