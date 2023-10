Come attivare la modalità “Halloween”? Quindi puoi cambiare l’icona in zucca

Se desideri cambiare l’icona di WhatsApp con un’immagine personalizzata, è importante seguire questi passaggi. La cosa migliore è che è completamente gratuito.

Una guida per cambiare l’icona di WhatsApp con un’immagine personalizzata in semplici passaggi.

WhatsApp è uno dei Le applicazioni più utilizzate in tutto il mondo È noto per i suoi colori verde e bianco. Tuttavia, con l’aiuto della tecnologia, ora è possibile modificare l’immagine con un logo personale. Unisciti al tempo Halloween E modifica l’icona come desideri. Vuoi sapere come farlo? Spieghiamo passo dopo passo.

Gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp hanno portato enormi vantaggi a migliaia di utenti che utilizzano quotidianamente l’app di messaggistica istantanea. I suoi strumenti sono noti ai più, ma pochi li conoscono veramente. Come cambiare l’icona di WhatsApp ad una delle tue preferenze.

Guida per modificare l’icona di WhatsApp

Scopri come personalizzare l’immagine dell’app in un modo più personalizzato e semplice. Tieni presente che per farlo correttamente devi installare un’app disponibile solo sui dispositivi Android.

Trova l’immagine della zucca in Formato PNG .

. scaricamento Lanciatore Nova Sul tuo cellulare.

Sul tuo cellulare. Tieni premuta l’icona di WhatsApp per alcuni secondi, quindi fai clic su “ pubblicazione “.

“. Modifica l’immagine e Posiziona l’immagine che hai scaricato .

. Sostituisci il logo di WhatsApp E pronto.

Proprio come cambi l’icona zucca di WhatsApp, puoi anche cambiarla con un’altra immagine che ti piace. Ricorda che l’immagine deve essere in formato PNG, altrimenti non potrai implementare la modifica nell’applicazione dal tuo cellulare.

