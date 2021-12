Molto probabilmente, ora conosci già qualcuno il cui WhatsApp è stato violato. Questa pratica è purtroppo sempre più comune e può sfociare in bevande molto amare, dalla perdita totale dell’account ad alcune pratiche di frode o furto di identità, poiché utilizziamo WhatsApp praticamente per tutto, dal dire “buongiorno” alla condivisione delle informazioni bancarie (una pratica tra l’altro , non dovresti farlo). Insomma, per evitare spiacevoli sorprese, la cosa più opportuna è rafforzare la sicurezza del nostro WhatsApp. Quindi te lo diciamo qui Come attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp.

prima che ti spieghi Come attivare la verifica in due passaggi su WhatsAppRiteniamo utile informarvi Cos’è quello Verifica in due passaggi di WhatsApp.

Nel complesso, è un metodo che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo WhatsApp con un codice numerico a sei cifre e un account di posta elettronica a cui verrà inviato un collegamento per reimpostare il PIN nel caso in cui lo dimentichi. WhatsApp ti chiederà il tuo PIN per attivare il tuo account su un altro telefono e, se lo dimentichi, ti permetterà di cambiarlo usando la tua email. In parole povere, è come aggiungere un lucchetto di cui hai solo la chiave e, se perdi la chiave, ne invieranno una copia alla tua casella di posta.

Ora, segui questi passaggi per Attiva la verifica in due passaggi su WhatsApp:

Basso 1: Vai all’opzione Impostazioni dal tuo WhatsApp. Lo troverai toccando i tre punti impilati orizzontalmente nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Basso 2: selezionare l’opzione progetto di legge poi Verifica in due passaggi.

Basso 3: premi il bottone Attivazione E segui le istruzioni per impostare il PIN a sei cifre (per il tuo, non usare 1, 2, 3, 4, 5 e 6). Successivamente, devi inserire il tuo account di posta elettronica, dove verrà inviato un messaggio per reimpostare il PIN nel caso in cui lo dimentichi.

Pronto, hai attivato la verifica in due passaggi in WhatsApp.

Ora, tieni presente che di tanto in tanto, quando apri il tuo WhatsApp, l’app ti chiederà di inserire il tuo PIN per accedere ai tuoi messaggi. È un processo macchinoso, ma vale sicuramente la pena considerare che l’attivazione della verifica in due passaggi aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo WhatsApp.

Oltre ad attivare la verifica in due passaggi, segui questi altri Suggerimenti per migliorare la sicurezza di WhatsApp:

Non condividere il tuo codice di registrazione o codice segreto con altre persone.

Inserisci una chiave di sicurezza, un codice o una sequenza sul cellulare in cui hai il tuo account WhatsApp.

Fai attenzione a chi ha accesso fisico al tuo dispositivo. Se qualcuno ha il tuo telefono, può usare il tuo account WhatsApp senza il tuo permesso.

Attenzione: se hai ricevuto un’e-mail di reimpostazione del PIN di verifica in 2 passaggi o un codice di registrazione, ma non hai inviato la richiesta, Non fare clic sul collegamento. Se ciò accade, molto probabilmente qualcuno sta cercando di accedere al tuo numero di telefono su WhatsApp.

