Come collegare il cellulare alla TV utilizzando un cavo USB

Nelle prossime righe ti spiegheremo nel dettaglio tutte le modalità per collegare il cellulare alla TV tramite USB

Hai bisogno di collegare il tuo cellulare alla TV tramite USB? Non preoccuparti, ti insegneremo come farlo

Nel corso del tempo sono comparsi televisori e telefoni cellulari Si è evoluto in dispositivi intelligenti. Tanto che attualmente è possibile collegare facilmente uno smartphone alla TV tramite un cavo. Per fare ciò, però, è necessario disporre di diversi cavi e adattatori che possono tornare utili.

Sì, per qualsiasi motivo, È necessario collegare il telefono cellulare alla TV tramite un cavo USBSei nel posto giusto, perché nelle prossime righe ti racconteremo tutto e i diversi scenari che potrebbero verificarsi.

Collega un telefono cellulare tramite USB-C alla TV

È importante notare che attualmente, Quasi tutti i telefoni cellulari sul mercato dispongono di una porta USB di tipo C.Ciò offre molti vantaggi rispetto alle tecnologie precedenti, come ad esempio la micro USB.

nonostante La porta USB C offre molti vantaggi ed è necessario uno speciale adattatore da USB C a HDMI Per poter collegare il cellulare alla TV. Dovrai quindi visitare il sito di Amazon o qualsiasi altro negozio specializzato per acquistare uno di questi prodotti.

Quindi dovresti Collega il cavo HDMI della TV alla porta corrispondente dell'adattatore Dall'altra estremità, collega un cavo USB C a questa porta per stabilire la connessione tra entrambi i dispositivi. E' una cosa molto semplice.

Collega un telefono cellulare tramite micro USB alla TV

Se il cellulare che vuoi collegare alla TV è molto vecchio, Probabilmente ha una porta micro USB, perché era una tecnologia standardizzata molti anni fa. Fortunatamente, è più facile trovare un adattatore da micro USB a HDMI.

È anche vero che esistono cavi da USB a HDMI Alcuni di questi modelli potrebbero supportare la tecnologia MHLil che potrebbe rappresentare un problema se la tua TV non lo supporta.

È importante scegliere il metodo che utilizzerai correttamente. E Una volta ricevuto il cavo o l'adattatorebasta collegare i dispositivi alle porte corrispondenti e il gioco è fatto, lo schermo del cellulare verrà visualizzato sulla TV, anche se ci sono altri modi per farlo.

Come visualizzare i file mobili dallo schermo della TV

D'altra parte, se desideri connetterti Dal tuo cellulare alla TV per guardare i file del tuo smartphone su uno schermo più grandeE anche questo è possibile. Si tratta infatti di convertire il cellulare, in un certo senso, in una sorta di chiavetta USB adibita a questo scopo.

In questo senso è necessario Avere un cavo USB C o da micro USB a USB. Quindi lo colleghi alla porta corrispondente sulla TV. Una volta effettuata la connessione, è necessario accedere alle impostazioni del cellulare, nella sezione USB, per scegliere la modalità di archiviazione esterna.

Questa procedura, in un certo senso, Mobile su memoria esternacosì potrai visualizzare tutti i contenuti multimediali del tuo smartphone dallo schermo del televisore.

questa cosa Molto frequente quando vuoi visualizzare foto o video sul tuo cellulareMa su uno schermo più grande come una TV. È anche possibile guardare i film del computer sulla TV utilizzando Chromecast. Inoltre, questa connessione mobile è un processo molto semplice, poiché è sufficiente procurarsi il cavo appropriato e quindi attivare la modalità di connessione specifica sullo smartphone.