Come collegare un Nintendo Switch a un telefono cellulare e a cosa serve

Hai mai avuto i tuoi Joy-Contro rotti e non sei stato in grado di giocare con il tuo Nintendo Switch mentre acquisti nuovo hardware? Questo perché non sapevi di poter utilizzare il telefono come controller. Sì, che ci crediate o no, la console Nintendo può essere utilizzata in molti modi con un telefono cellulare. ma:Come contattare La nostra console Nintendo Switch per dispositivi mobili, e perché Altre cose possono essere utili?

In questa guida esploreremo tutti questi dettagli in modo facile, semplice ed esplicativo. Non restare senza conoscere la versatilità che puoi dare al tuo Switch con il tuo smartphone.

Come collegare Nintendo Switch al tuo cellulare e cosa può fare per te

Prima di tutto, ti diremo che, fatta eccezione per la tua console e il tuo cellulare, non ti servirà nient’altro. Tutti i passaggi di cui ti parleremo di seguito possono essere eseguiti dopo la connessione tramite bluetooth. Non dovrai acquistare cavi o accessori per implementarlo.

Come collego il mio Nintendo Switch?

La procedura per collegare una console Nintendo Switch al nostro cellulare varia a seconda della funzione che vogliamo che svolga. Quindi il modo Non sarà lo stesso Se vogliamo condividere Internet dal nostro cellulare, metterlo sulla nostra console (sì, si può fare), o se vogliamo usare il nostro cellulare per divertirci.

Pertanto, ti elencheremo prima Cosa possiamo fare Con il nostro Nintendo Switch che lo colleghi al cellulare e poi, Quale sarà il processo?.

Cosa posso fare con il mio Nintendo Switch se lo collego a un telefono cellulare?

Condividi Internet dal cellulare alla console: È una procedura relativamente semplice con pochi passaggi. Con questo, saremo in grado di utilizzare i nostri dati sulle tariffe per collegarci online sul nostro convertitore Ovunque anche se non è disponibile il Wi-Fi.

È una procedura relativamente semplice con pochi passaggi. Con questo, saremo in grado di utilizzare i nostri dati sulle tariffe per collegarci online sul nostro convertitore anche se non è disponibile il Wi-Fi. Utilizzo di un telefono cellulare come Joy-con: Questa potrebbe essere la procedura più complicata, poiché dovremo scaricare un’applicazione disponibile solo per telefoni Android. Tuttavia, possiamo utilizzare il nostro smartphone come comando nella nostra console ibrida.

Questa potrebbe essere la procedura più complicata, poiché dovremo scaricare un’applicazione disponibile solo per telefoni Android. Tuttavia, possiamo utilizzare il nostro smartphone come comando nella nostra console ibrida. Condivisione di schermate: Indubbiamente il processo più semplice e veloce in questo elenco. Non ci vorrà molto tempo e saremo in grado di trasferire tutti gli scatti che vogliamo sul nostro cellulare in pochi minuti.

Condividi Internet dal cellulare alla console

Per prima cosa, dobbiamo arrivare a una lista Impostazioni dal nostro telefono prossimo, Rete e Internet > Il mio punto di contatto > Condivisione dei contatti.

Abilitiamo la zona Wi-Fi . In questo stesso menu possiamo cambiare il nostro nome di connessione, così come la nostra password di accesso, se lo desideriamo.

. In questo stesso menu possiamo cambiare il nostro nome di connessione, così come la nostra password di accesso, se lo desideriamo. Ora non ci resta che andare sul nostro Nintendo Switch, vai su Impostazioni > Internet.

Ecco assolutamente da vedere punto d’entrata dalla nostra stazione Non ci resta che cliccarci sopra, inserire la password che abbiamo impostato e… pronto! Condividiamo già Internet con il nostro Switch.

Usa il cellulare come Joy-con

Questo processo potrebbe essere un po’ più complicato di quelli elencati. D’altra parte, se abbiamo un Nintendo Switch in una versione superiore alla 12.0.0, il nostro cellulare dovrebbe essere radicato. Nel caso in cui la nostra console non venga aggiornata, seguiremo i passaggi successivi.

La prima cosa sarà abilitare l’accesso per poter installare applicazioni sconosciute sul nostro cellulare. Per questo andremo a Impostazioni > App e notifiche > accesso speciale > Installa app sconosciute.

Possiamo raggiungere e dare ammissibile.

Dal nostro cellulare, abbiamo scaricato questo Applicazione

Lo apriamo e gli diamo il permesso di mettere il Bluetooth in modalità di rilevamento.

Successivamente, scegliamo il controller che vogliamo emulare. Possiamo scegliere il controller sinistro, destro o Nintendo Pro.

Circa! Clic Dopo.

Tornando al nostro Switch, faremo clic sull’icona Controlli. Quindi, tocca Modificare l’ordine o la modalità di installazione

Mah! Il nostro Nintendo Switch ci chiederà di premere diversi pulsanti sul controller che vedremo sullo schermo del telefono.

Condividi clip

questo è facile! Sarà un processo semplice e veloce. Vedrai.

andiamo a schermata iniziale Da Nintendo Switch > album. Selezioniamo lo screenshot che vogliamo utilizzando il pulsante «A»> accettare.

Premere nuovamente il pulsante “A” per accedere al menu “pubblica e modifica” .

. Dopo di che, diamo Invia a un dispositivo intelligente.

Ora possiamo scegliere se vogliamo selezionare uno o più snapshot. Se ce ne sono diversi, scegliamo quello che vogliamo.